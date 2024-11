Насыщение и похудение: 7 продуктов, которые стоит добавить к своему рациону

Употребление сладостей повышает уровень инсулина, что активирует дофамин, нейромедиатор, ответственный за ощущение удовольствия. Именно поэтому, когда поздно вечером, незадолго до сна, у вас появляется желание съесть чего-то сладкого, вероятно, это не голод, а желание мозга получить сахар.

Чтобы избежать тяги к сахару, полезно потреблять продукты, что являются источником тирозина, который стимулирует высвобождение дофамина. Какие продукты содержат эту аминокислоту и что поможет поддержать стабильное настроение и уменьшить желание есть на ночь, рассказали в Eat This, Not That.

Яйца

Желтки содержат полезные жиры, которые помогают сохранять чувство сытости и уменьшают тягу к еде. Кроме того, холин, который способствует удалению жира из живота, присутствует только в желтках. Поэтому, не отделяйте белок от желтка и используйте целые яйца для приготовления омлета.

Спирулина

Добавьте сине-зеленую водоросль в свои утренние смузи для повышения уровня энергии. Эта полезная добавка содержит тиамин (витамин В1), а также кальций и железо, необходимые для оптимального функционирования и антиоксидантной защиты организма.

Сыр

Выбирайте сыр как вкусный источник белка, кальция и витаминов, который помогает стабилизировать уровень энергии и поддерживает функции мозга. Исследования показывают, что употребление жирного сыра может снизить риск диабета, тогда как нежирные молочные продукты связаны с более высокой заболеваемостью. Поэтому, важно выбирать натуральный жирный сыр, поскольку жиры способствуют усвоению полезных веществ.

Молоко

Выбирайте жирные молочные продукты, поскольку они отлично насыщают и помогают лучше контролировать вес. Кроме того, исследования показали, что люди, которые потребляют жирную пищу, менее склонны к ожирению, чем те, кто выбирает нежирные продукты. Кроме того, нет доказательств связи между обезжиренными молочными продуктами и сердечными заболеваниями или диабетом. Таким образом, молочные жиры могут даже активировать сжигание калорий в организме.

Семена кунжута

Семена кунжута содержат больше фитостеролов, чем другие семена и орехи, что может помочь в лечении артериосклероза и в регуляции уровня холестерина. Его можно использовать как натуральную альтернативу для улучшения сердечно-сосудистого здоровья. Кроме того, семена кунжута также способствуют улучшению состояния кожи благодаря содержанию витаминов B и E, микроэлементов, а также жирных кислот. Это может помочь в омоложении клеток кожи и уменьшении признаков старения.

Говядина

С возрастом мы можем терять мышечную массу, однако ее вполне можно наращивать и поддерживать благодаря физическим упражнениям и правильному рациону. Учтите, что именно говядина, выкормленная травой, является отличным источником белка, содержащего больше омега-3 и CLA, которые способствуют сжиганию жира.

Бекон

Выбирая бекон, лучше отдать предпочтение нежирной свинине. Хотя бекон из индейки имеет меньше калорий и жира, он содержит больше натрия, что может повысить давление. Свинина, напротив, богата белком и полезными для сердца мононенасыщенными жирами. Помните, что не нужно полностью отказываться от любимых продуктов, поскольку важно контролировать размер порции.

