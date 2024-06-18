Натуральные и безопасные для здоровья: 5 видов цветов, полезных для волос и кожи
Каждый мечтает иметь густые, сильные и блестящие волосы. Однако добиться этого непросто, за волосами необходим тщательный уход.
Скажем сразу, средств для этого предостаточно. Другое дело, что многие из них имеют в своем составе сложные химические соединения с целым набором побочных эффектов для кожи и организма в целом.
Закономерный вопрос: зачем использовать химию, если аналогичный результат можно достичь с помощью натуральных методов? В этой статье OBOZ.UA расскажет о цветах, с помощью которых можно вырастить здоровые и крепкие волосы.
Гибискус
Гибискус – одно из самых популярных растений по уходу за волосами.
И цветок, и листья гибискуса обладают целебными свойствами. Его масло омолаживает кожу головы и способствует росту волос.
Роза
Роза богата антиоксидантами. Ее целебные микроэлементы питают кожу головы, кондиционируя и увлажняя волосы, а также предотвращают появление перхоти.
Вы можете отварить лепестки розы в воде, дать ему остыть и использовать раствор для ополаскивания волос.
Розмарин
На протяжении сотен лет люди использовали цветы розмарина для борьбы с выпадением волос. Он помогает и лысеющим, седеющим или тонким волосам.
Для роста волос лучше всего подходит розмарин в сочетании с оливковым маслом.
Жасмин
Вы хотите, чтобы ваши волосы хорошо пахли, не правда ли? Для этого существует жасмин, который можно использовать в качестве натурального дезодоранта.
Вы можете произвести его эссенцию, нагрев несколько цветков в воде. Охладите жасминовую воду и используйте ее для ополаскивания волос.
Можно также смешать с ней пищевую соду, чтобы получить натуральный кондиционер-шампунь.
Арника горная
Цветок из семейства маргариток под названием арника горная – прекрасное природное средство для решения проблем с волосами.
Свойства этого цветка омолаживают кожу головы, стимулируют рост волос и благотворно влияют на фолликулы. Она также укрепляет корни волос, помогает лечить их выпадение, седину, обеспечивает здоровье кожи головы и борется с перхотью.
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