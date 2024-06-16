Натуральные пигменты в домашних условиях: 5 оттенков для губ и щек

Натуральные оттенки остаются актуальными и могут подчеркнуть самые выразительные черты лица. Мягкий розовый оттенок румян или пастельный красный тон на губах подходит практически любому тону кожи для ежедневного макияжа.

Если вам трудно найти тот самый естественный оттенок или у вас есть определенные аллергические реакции на косметические средства, вы можете попробовать приготовить такую косметику в домашних условиях. Как именно и из чего можно получить нужный тон, узнавали в OBOZ.UA.

Свёкла

Благодаря бетаину в составе свеклы, сок этого овоща придает природный розовый цвет подходящий для румян и губ. Для его приготовления следует смешать свежий свекольный сок или порошок с небольшим количеством глицерина и одной столовой ложкой воды. Получившуюся смесь нужно переложить в стеклянную емкость и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Гибискус

Идеальное красное и увлажняющее средство можно приготовить из порошка гибискуса. Для этого следует смешать 1 столовую ложку воды с глицерином, добавить порошок гибискуса, масло ши или эфирное масло гибискуса. Хорошо смешанную смесь необходимо переложить в стеклянную банку.

Масло миндаля и розы

Масло миндаля и розы содержит витамин А, что прекрасно увлажняет, питает и придает губам нежный розовый тон. Для приготовления нужно взять 2 столовых ложки миндального масла и смешать с небольшим количеством воды. Затем добавить столовую ложку порошка розовой розы и хорошо перемешайте до образования слегка густой консистенции.

Гранат

Гранат может дать идеальный розовый цвет для губ и натурально выглядеть как румяна. Чтобы приготовить пигмент, надо измельчить несколько свежих зерен граната в миксере и выжать из них сок. После чего надо добавить несколько капель оливкового или кокосового масла и хорошо перемешать до образования густой пасты.

Роза

Роза имеет нежный розовый оттенок, который выглядит естественно на губах и придает сияние щекам. Для приготовления нужно измельчить лепестки роз, добавить воды, лимонного сока и хорошо перемешать. Смесь процедить, убрать лишнюю воду и добавить ложку розовой воды.

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