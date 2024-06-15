Научно доказанные советы, чтобы избавиться от лишних килограммов

Быть здоровым – это нелегкий путь, но некоторые уловки и советы могут его облегчить. Хотя в интернете есть множество советов по похудению, мы часто забываем выбирать среди них основывающиеся на фактах.

На этот раз откажитесь от привычного. Выбирайте те стратегии, которые были хорошо исследованы и предоставлены экспертами. Мы собрали несколько самых эффективных из них.

Пейте воду перед едой, часто пейте черный кофе

Питьевая вода имеет бесчисленное количество преимуществ, и мы все это знаем. Но как она помогает нам сбросить лишние килограммы? Исследователи выяснили, что выпив пол-литра воды за 30 минут до еды, вы почувствуете себя сытнее и съедите меньше.

Во-вторых, употребление качественного кофе улучшит ваш метаболизм. Но это не поможет, если вы добавите сахар.

Ешьте меньше рафинированных углеводов и перейдите на низкоуглеводную диету

Продукты с рафинированными углеводами, такие как макароны и белый хлеб, содержат сахар, а также вредны для здоровья, поскольку известно, что они повышают уровень сахара в крови. Рафинированные углеводы, если их употреблять в избытке, также могут привести к увеличению веса.

Переход на низкоуглеводную диету принесет больше пользы для похудения. Исследования показали, что низкоуглеводная диета поможет вам похудеть быстрее, чем диета с низким содержанием жиров.

Используйте маленькие тарелки, считайте калории и ведите ежедневник питания

Это может быть невыполнимым для всех, но вы можете попробовать использовать меньшие тарелки для еды, чтобы избежать переедания. Кроме того, подсчет калорий поможет вам следить за своим ежедневным рационом.

На самом деле, если у вас есть время, попробуйте вести пищевой дневник, поскольку это поможет вам узнать преимущества продуктов, которые вы регулярно употребляете.

Пейте зеленый чай, ешьте больше овощей

Некоторые исследования показывают, что зеленый чай помогает похудеть. Употребление здоровой, острой пищи может улучшить ваш метаболизм. Выполнение сердечно-сосудистых упражнений – идеальная тренировка для сжигания калорий. Поднятие веса также увеличит вашу силу сопротивления и подтянет тело.

Ешьте волокнистую пищу, чтобы уменьшить чувство голода. Потребляйте больше белков, зеленых листовых овощей и фруктов.

Ранее OBOZ.UA писал, какова формула похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.