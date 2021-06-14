Названы 7 вещей, которые преждевременно старят организм: чего нужно избегать

Из-за проблем с сосудами возникают различные заболевания, вследствие чего организм стареет быстрее. Так, суженые и неэластичные сосуды не могут обеспечивать правильное снабжение клеток кислородом и другими необходимыми им веществами.

Отложения в сосудах могут формироваться в течение всей жизни человека. Этот процесс зависит от нескольких факторов, которые Мартин Халле из Технического университета Мюнхена, врач, специалист по внутренним болезням, кардиологии и спортивной медицине, называет "факторами старения", пишет Focus.

Лишний вес

Жировая ткань выделяет в кровь вредные для сосудов воспалительные вещества. Причем количество воспалительных веществ пропорционально количеству жира в организме.

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Холестерин

Он откладывается на стенках сосудов и формирует небольшие островки, лишающие сосуды эластичности.

Сахар

Стабильно повышенный уровень сахара в крови разрушающе действует на защитный слой сосудов и их клетки.

Повышенное давление

Если кровь проходит по сосудам со слишком большим давлением, их стенки могут порваться.

Хронический стресс

Пребывание продолжительное время в тревожном состоянии и выделение высокого уровня гормонов стресса приводит к повышению давления, что, как было сказано, вредно для сосудов.

Курение

Никотин приводит к отмиранию клеток сосудов, в результате чего на них могут образовываться отверстия и шрамы.

Хронические воспаления

И лишний вес, и курение, и нездоровое питание могут вызывать хроническое воспаление. Это также вредно для сосудов и чревато преждевременным старением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Гетеборгского университета назвали семь способов для замедления старения мозга. По их мнению, решения головоломок и чтения недостаточно для интеллектуального здоровья.