Названы 7 вещей, которые преждевременно старят организм: чего нужно избегать

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Новости медицины
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Что старит организм

Из-за проблем с сосудами возникают различные заболевания, вследствие чего организм стареет быстрее. Так, суженые и неэластичные сосуды не могут обеспечивать правильное снабжение клеток кислородом и другими необходимыми им веществами.

Отложения в сосудах могут формироваться в течение всей жизни человека. Этот процесс зависит от нескольких факторов, которые Мартин Халле из Технического университета Мюнхена, врач, специалист по внутренним болезням, кардиологии и спортивной медицине, называет "факторами старения", пишет Focus.

  • Лишний вес

Жировая ткань выделяет в кровь вредные для сосудов воспалительные вещества. Причем количество воспалительных веществ пропорционально количеству жира в организме.

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Жировая ткань выделяет в кровь вредные для сосудов воспалительные вещества
  • Холестерин

Он откладывается на стенках сосудов и формирует небольшие островки, лишающие сосуды эластичности.

  • Сахар

Стабильно повышенный уровень сахара в крови разрушающе действует на защитный слой сосудов и их клетки.

Повышенный уровень сахара в крови разрушающе действует на сосуды
  • Повышенное давление

Если кровь проходит по сосудам со слишком большим давлением, их стенки могут порваться.

  • Хронический стресс

Пребывание продолжительное время в тревожном состоянии и выделение высокого уровня гормонов стресса приводит к повышению давления, что, как было сказано, вредно для сосудов.

Хронический стресс приводит к преждевременному старению организма
  • Курение

Никотин приводит к отмиранию клеток сосудов, в результате чего на них могут образовываться отверстия и шрамы.

  • Хронические воспаления

И лишний вес, и курение, и нездоровое питание могут вызывать хроническое воспаление. Это также вредно для сосудов и чревато преждевременным старением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Гетеборгского университета назвали семь способов для замедления старения мозга. По их мнению, решения головоломок и чтения недостаточно для интеллектуального здоровья.

Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко
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