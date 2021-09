Названы продукты, от которых стоит отказаться всем после 30 лет

Людям, которым выполнилось 30 лет, стоит пересмотреть свои пищевые привычки, поскольку существуют продукты, которые ускоряют старение организма. Это целый ряд наименований, которые не должны присутствовать в вашем рационе в этом возрасте.

Их назвала американский обозреватель Дана Ли Смит. Ее советы опубликованы в статье для портала Eat This, Not That. Эксперт подчеркнула, что даже если вы чувствуете себя так же, как в подростковом или двадцатилетнем возрасте, тело меняется таким образом, что становится труднее сбросить вес и оставаться в хорошей форме. Вот перечень продуктов от которых стоит отказаться:

Ароматизированные йогурты Выпечка на завтрак Жаренное на открытом огне и обугленное мясо

4. Газированные напитки

5. Печенье типа Oreo

6. Алкоголь

7. Мучные изделия

8. Китайская еда на вынос

9. Вегетарианские бургеры

10. Кофе со льдом

11. Продукты, содержащие пестициды

12. Маргарин

13. Замороженные диетические блюда

14. Бекон

15. Соевый соус

16. Фастфуд

17. Чипсы

18. Спортивные напитки

19. Арахисовое масло обработанное

20. Коммерческие батончики для похудения

21. Консервированные фрукты

22. Сливки для кофе

Так, по словам Смит, даже если вы уже ограничиваете употребление сладостей, не стоит думать, что вы в безопасности – многие источники сахара прячутся в менее очевидных местах, таких как хлеб, кетчуп и ароматизированные йогурты. Также эксперт посоветовала отказаться от коктейлей и сладкой газировки, которая содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе.

Употребление алкоголя, в свою очередь, может стать причиной бессонницы, кроме того, он провоцирует потерю эластичности кожи и появление морщин.

Не рекомендует Смит и кофе со льдом, особенно, его употребление через соломинку, называя его двойным ударом по коже. Употребление слишком большого количества кофеина может повлиять на качество сна, сократить время омоложения и преждевременное старение кожи. Более того, исследователи обнаружили, что повторяющиеся движения лица, например, потягивание через соломинку, могут вызвать появление тонких линий и морщин.

Вместо этого эксперт рекомендует пить горячий зеленый чай, который поможет разглаживать морщины, борясь с воспалениями и улучшая эластичность кожи.

