Не привыкайте к стрессу: 5 советов, как держать внутреннее напряжение под контролем

Нравится нам это или нет, но стресс наш постоянный спутник в жизни. В результате мы привыкаем к этому состоянию и относимся к нему как к чему-то привычному и не очень опасному. И это большое заблуждение, поскольку стресс может стать серьезной проблемой для здоровья

Вот что рекомендует делать OBOZ.UA, чтобы держать внутреннее напряжение под контролем.

Упражняйте йогу и медитацию

Полезны будут легкие физические упражнения. К примеру, растяжка и глубокое дыхание поднимет настроение и создаст ощущение расслабленности.

Еще одна эффективная техника релакса – медитация. Все, что вам нужно для ее практики – это тихий уголок дома, где вы можете сесть или лечь, чтобы сосредоточиться и понаблюдать за своими мыслями.

Правильно питайтесь

Правильное питание делает человека физически и психически здоровым.

Чтобы снять напряжение, вам понадобится сбалансированная диета. Это также улучшит ваше настроение и укрепит иммунную систему.

Ешьте рыбу, курицу, зеленые овощи и орехи, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Составьте график сна

Помимо питания и физических упражнений большое значение имеет качество сна. Шесть-восемь часов полноценного отдыха обязательно условие здорового образа жизни.

Большое значение имеет место, где вы спите. Чистая комната и белье, приглушенный свет, удобные подушки и матрасы играют решающую роль в гигиене спальни.

В свою очередь, недостаток сна сделает вас раздражительным и истощенным, что плохо скажется на здоровье.

Запишитесь на массаж

Когда у вас будет выходной, запишитесь на спа-процедуры.

Хороший массаж, уход за волосами и телом способствуют выработке гормона хорошего настроения – дофамина.

Однако, если вы страдаете высоким артериальным давлением, прежде чем идти на процедуры, проконсультируйтесь с врачом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем хорош стресс отличается от плохого.

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