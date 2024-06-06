Не просто сладкий напиток: сок сахарного тростника – это источник питательных веществ
Сок сахарного тростника получают из растения сахарного тростника. Это освежающий напиток, который обычно подают с кусочком лимона и имбирем.
Сок имеет высокое содержание сахара и подается как охлаждающий напиток, особенно летом. Можно легко ошибиться, подумав, что сок сахарного тростника – это просто еще один сладкий напиток, но на самом деле у него много преимуществ для здоровья. Мы расскажем вам о них ниже.
Мочегонный по своей природе и предотвращает инфекции мочевыводящих путей
Этот сок является популярным мочегонным средством и помогает поддерживать состояние здоровья почек. Регулярное употребление сока сахарного тростника помогает предотвратить инфекции мочевыводящих путей, образование камней в почках и обеспечивает надлежащую работу почек.
Если вы выпьете сок сахарного тростника в начале инфекции мочевыводящих путей, то есть когда почувствуете жжение, он облегчит боль и поможет предотвратить ухудшение симптомов.
Улучшает здоровье печени и помогает лечить желтуху.
Желтуха возникает из-за плохой работы печени, и в результате у человека повышается уровень билирубина (желтоватое вещество в крови).
Сок сахарного тростника глубоко очищает и выводит токсины из организма, поэтому уровень билирубина снижается, что способствует повышению функции печени. Также стакан этого сока с лимоном помогает быстро восстановиться после желтухи.
Обладает слабительными свойствами и улучшает работу кишечника.
Обильное содержание клетчатки в соке сахарного тростника в сочетании с высоким содержанием калия делает его отличным слабительным средством.
Сахарный тростник богат марганец, магний и кальций, а его щелочная природа помогает уменьшить симптомы повышенной кислотности и облегчить изжогу желудка, которая обычно сопровождает повышенную кислотность. Однако при чрезмерном употреблении сок сахарного тростника может вызвать расстройство пищеварения, бессонницу, головокружение, головную боль и потерю веса.
Обладает щелочной природой и снижает риск развития рака.
Сок сахарного тростника имеет щелочную природу благодаря высокой концентрации марганца, железа, калия и магния. Раковые клетки не процветают в щелочной среде, поэтому регулярное употребление сока сахарного тростника может снизить риск развития рака.
Исследования также показывают, что рост раковых клеток в молочной железе и простате можно остановить, употребляя этот сок.
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