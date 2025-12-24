УкраїнськаУКР
"Не работает": хирург предостерег украинцев от использования популярной мази

Популярная мазь, изобретенная почти столетие назад, утратила свою эффективность сегодня. Более того, использование этого средства может нанести вред вместо пользы.

Такое мнение о Мази Вишневского высказал детский хирург Александр Рыженко. Пациентам врач посоветовал вместо устаревшего линимента для лечения гнойничковых поражений кожи, проблем с заживлением рубцов и послеоперационных ран использовать современные антисептические кремы и мази.

"Убедительно рекомендую - используйте действенные препараты в лечении, которые назначает врач!", – отметил хирург.

По словам Рыженко, мазь Вишневского была актуальна почти столетие назад, когда не существовало антибактериальных и антисептических средств.

"Представьте себе, почти 100 лет назад она придумана и использовалась, когда невозможно было применять ни антибактериальные, ни антисептические препараты. Не было ничего, поэтому она и была актуальна в свое время", – объяснил специалист.

Препарат содержит березовый деготь, ксероформ и касторовое масло, ни один из этих ингредиентов не указан в современных клинических рекомендациях. Кроме того, мазь имеет резкий запах, плохо отмывается от ран и может вызвать раздражение, аллергические реакции, зуд, сыпь, крапивницу и отечность тканей.

Клинические исследования показали, что длительное применение мази Вишневского при хронических язвах, ранах или ожогах может повысить риск развития рака кожи и других заболеваний. Врач предостерегает, что линимент может создавать пленку на ране, что препятствует ее дыханию и способствует накоплению гноя и бактерий.

