Не только образ жизни: 10 продуктов, которые могут негативно повлиять на фертильность

Планирование беременности начинается не только со здорового образа жизни, но и с правильного питания. Исследования показывают, что некоторые продукты могут негативно влиять на репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин.

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Именно поэтому будущим родителям стоит более внимательно относиться к своему ежедневному рациону ещё до зачатия. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты специалисты советуют ограничить или исключить, если вы стремитесь повысить шансы на успешную беременность.

Продукты, которых следует избегать женщинам

Красное мясо

Исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения пришли к выводу, что женщины, регулярно потребляющие большое количество животного белка, чаще сталкиваются с проблемами бесплодия. По их данным, риск может быть примерно на 39% выше. В то же время преобладание в рационе растительных источников белка связывали с лучшими шансами на успешное зачатие.

Попкорн для микроволновой печи

Упаковка такого попкорна может содержать синтетические соединения, в частности перфтороктановую кислоту (ПФОК). Исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что значительное воздействие этого вещества может быть связано с повышением риска бесплодия на 70–134%.

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Обезжиренные молочные продукты

Результаты исследования, опубликованного в журнале Human Reproduction, показали, что у женщин, часто употреблявших обезжиренные молочные продукты, риск овуляторного бесплодия был на 85% выше, чем у тех, кто практически не включал их в рацион. Некоторые научные данные свидетельствуют о том, что умеренное потребление полножирных молочных продуктов может быть более благоприятным для репродуктивного здоровья.

Белый хлеб и другие рафинированные углеводы

Продукты из очищенной муки быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к резким колебаниям инсулина. По мнению исследователей из Гарварда, это может негативно влиять на овуляцию.

Вместо этого стоит отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу, бурому рису и другим сложным углеводам, которые помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы.

Алкоголь

Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Epidemiology, даже один алкогольный напиток в день может увеличить риск овуляторного бесплодия примерно на 50% по сравнению с женщинами, не употребляющими алкоголь.

Продукты, которых следует избегать мужчинам

Переработанное мясо

Сосиски, хот-доги, колбасы и другие виды переработанного мяса могут негативно влиять на качество спермы. Исследование Гарвардского университета показало, что у мужчин, наиболее часто употреблявших такие продукты, в среднем на 23% меньше сперматозоидов с нормальным строением.

В то же время рацион, богатый рыбой и омега-3 жирными кислотами, был связан с лучшими показателями спермы и примерно на 51% большим количеством сперматозоидов.

Жирное молоко

Если для женщин жирные молочные продукты могут иметь определенные преимущества, то для мужчин ситуация может быть иной. Исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction, связало регулярное потребление двух и более порций таких продуктов в день со снижением подвижности сперматозоидов и ухудшением их развития.

Пончики и продукты с трансжирами

Ученые из Гарварда установили, что высокая концентрация трансжиров связана со значительным уменьшением количества сперматозоидов. У мужчин с самым высоким уровнем трансжиров этот показатель был на 96% ниже по сравнению с теми, кто почти не употреблял подобную пищу.

Неорганические яблоки с высоким содержанием остатков пестицидов

Исследование, представленное на ежегодном собрании Американского общества репродуктивной медицины, показало, что высокий уровень потребления пестицидов из фруктов и овощей может быть связан с ухудшением качества спермы. У участников, получавших наибольшее количество таких остатков с пищей, было на 64% меньше сперматозоидов нормальной формы и на 70% меньше подвижных сперматозоидов.

Сладкие газированные напитки

Ежедневное употребление подслащенных напитков также может негативно сказываться на мужской фертильности. В исследовании, опубликованном в журнале Human Reproduction, сообщается, что даже около полутора банок сладкой газированной воды в день ассоциировались со снижением подвижности сперматозоидов.

Подобный эффект наблюдался и при регулярном употреблении других сладких напитков, в частности холодных чаев и спортивных напитков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие продукты стоит добавить в рацион во время беременности.

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