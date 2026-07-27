Не только овощи и фрукты: ученые объяснили, какой принцип питания укрепляет здоровье

Правильно сбалансированный рацион – один из важнейших факторов, влияющих на здоровье и долголетие. Учёные всё чаще отмечают, что ключевую роль играет не отдельный продукт, а разнообразие ежедневного меню.

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Такой подход помогает организму получать полный комплекс необходимых питательных веществ и поддерживать нормальную работу всех систем. Исследования показывают, что именно эта простая пищевая привычка может существенно снизить риск развития многих хронических заболеваний, пишет eatthis.com.

Под разнообразным питанием ученые понимают регулярное употребление продуктов из разных пищевых групп в течение определенного времени. Такой подход позволяет организму получать широкий спектр необходимых витаминов, минералов и других питательных веществ. Кроме того, разнообразный рацион способствует поддержанию биоразнообразия, более устойчивому использованию продовольственных ресурсов и помогает уменьшить негативное влияние неправильного питания на здоровье.

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В рамках исследования 216 взрослых участников заполнили специальные анкеты, оценивавшие разнообразие их рациона. Анализ показал, что лишь около 45,4% участников имели достаточно разнообразное питание. Соответственно, более половины людей не достигали рекомендуемого уровня разнообразия продуктов. Также исследователи установили, что на этот показатель влияли такие факторы, как возраст, место проживания, профессия и состав семьи.

Авторы работы подчеркивают, что приучать человека к разнообразному питанию важно еще с раннего детства, ведь это имеет большое значение для нормального роста, развития и поддержания здоровья в будущем.

Другие научные работы также подтверждают, что чем разнообразнее рацион, тем выше его питательная ценность. В то же время однообразное питание может негативно сказаться на физическом состоянии, снизить сопротивляемость инфекциям, ухудшить когнитивные функции, а также повлиять на репродуктивное и социальное благополучие.

Авторы серии исследований "Устойчивый рацион" отмечают, что примерно 60 % взрослых людей живут как минимум с одним хроническим заболеванием, развитию которого можно было бы предотвратить. К таким заболеваниям относятся сердечно-сосудистые патологии, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа и отдельные виды онкологических заболеваний.

Поскольку каждый продукт содержит свой набор питательных веществ, витаминов, минералов и растительных биологически активных соединений, именно разнообразный рацион помогает обеспечить организм всем необходимым для поддержания здоровья и профилактики многих заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует еженедельно включать в меню от 20 до 30 биологически различных видов продуктов. По мнению экспертов, это способствует полноценному обеспечению организма питательными веществами и помогает предотвратить хроническое недоедание.

Как оценить, достаточно ли разнообразен ваш рацион?

Один из самых распространенных способов – оценка разнообразия питания. Для этого нужно в течение суток записывать все съеденные продукты, а затем распределить их по следующим категориям:

зерновые продукты;

картофель и другие клубнеплоды;

овощи;

фрукты;

мясо;

яйца;

рыба и морепродукты;

бобовые, орехи и семена;

молоко и молочные продукты;

растительные масла и жиры;

сладости;

специи, приправы и напитки.

Еще один простой способ контролировать разнообразие питания – вести пищевой дневник. Также полезно регулярно готовить новые блюда, добавляя в меню овощи и фрукты разных цветов. Окраска растительных продуктов часто свидетельствует об отличном наборе полезных веществ и фитохимических соединений, которые комплексно поддерживают здоровье.

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