Не только при простуде: как чеснок помогает здоровью
Если вы думаете, что чеснок можно использовать только в кулинарии, это не будет полной правдой. Ведь это вкусовое вещество является бесценным источником полезных веществ.
Полезные свойства чеснока известны еще со времен древнего Египта, и с тех пор он помогает многим людям. OBOZ.UA рассказывает, как употребление чеснока помогает нашему организму.
Сердце
Следует помнить о том, что регулярное употребление чеснока помогает в профилактике сердечных заболеваний. Ведь он положительно сказывается на понижении уровня холестерина благодаря антиоксидантным свойствам. За это отвечают соединения, содержащие серу, содержащуюся в чесноке. Также чеснок полезен в качестве средства регулирования АД и уровня сахара. Но важно употреблять в пищу чеснок сырым или полусваренным, чтобы воспользоваться его преимуществами.
Простуда
Известно, что при простуде среди народных методов лечения рекомендуют употреблять сырые чеснока. Ведь своими антибактериальными свойствами он способен бороться с простудными инфекциями. В частности, чеснок помогает снизить тяжесть распространенных заболеваний, таких как грипп и простуда. Следует знать, что ежедневное употребление чеснока уменьшает количество случаев простуды на 63%.
Иммунитет
Чеснок издавна известен как природный антибиотик, повышающий иммунитет. Известно, что этот продукт обладает антибактериальными свойствами, которые помогают защитить от инфекций, особенно тех, кто устойчив к антибиотикам. При регулярном его употреблении усиливается иммунитет, а также усиливается защита от свободных радикалов. Следует заметить, что чеснок богат цинком, который укрепляет иммунитет, и витамин С, который помогает бороться с инфекциями, поскольку он обладает противомикробными свойствами.
Рак
Согласно результатам проведенных исследований, чеснок играет немаловажную роль в профилактике рака и замедлении его прогресса. Это достигается благодаря наличию большого количества антиоксидантов. Поэтому чеснок полезен как естественный защитник от рака легких, простаты, мочевого пузыря, желудка, печени и толстой кишки. Также чеснок как антибактериальное вещество, помогает предотвратить язвенную болезнь, поскольку он устраняет инфекцию из кишечника.
Кожа и волосы
Кроме того, употребление чеснока может положительно отразиться на улучшении структуры кожи и волос. Это достигается благодаря антиоксидантным и антибактериальным свойствам чеснока. Чеснок также помогает защищать кожу от воздействия свободных радикалов и замедляет истощение коллагена. Этот продукт хорошо помогает от грибковых инфекций, таких как микоз стопы и стригущий лишай. А нанесение экстракта чеснока в кожу головы или массаж маслом, настоянным на чесноке, традиционно используется для предотвращения выпадения волос.
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