Не только разминка каждые полчаса: как помочь своей спине при сидячей работе

Работа в офисе связана с сидячим образом жизни, который оказывает непосредственное влияние на вашу осанку. При неправильном сидении за компьютером увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, травм спины.

Для того чтобы минимизировать негативное влияние, необходимо выбрать правильную позу. Для этого следует выполнить несколько простых рекомендаций, пишет OBOZ.UA.

Настройка

Есть один простой способ определить, правильна ли у вас осанка. Для этого сядьте на край стула, затем поверните плечи и шею вперед и медленно подтяните голову и плечи вверх. После этого выдвиньте нижнюю часть спины вперед и задержитесь на несколько секунд. Слегка отпустите тело, и после этого вы окажетесь в правильной позе.

Вес тела

Вес вашего тела оказывает непосредственное влияние на осанку, поэтому для того, чтобы правильно сидеть, важно поддерживать свое тело, чтобы избежать боли в спине и шее. Для здоровой осанки убедитесь, что вес вашего тела равномерно распределен по бедрам. Необходимо разместить колени под прямым углом к полу и держать ступни на земле. Если вы не можете добраться до земли, используйте эргономические подставки для ног, чтобы выровнять осанку.

Положение экрана

Один из главных факторов – это расположение и положение экрана вашего компьютера. Необходимо разместить экран во время работы на уровне глаз. Экран должен быть расположен на расстоянии вытянутой руки. Также необходимо отрегулировать положение экрана в соответствии с уровнем глаз. Лайфхак разместите стопку книг под экраном компьютера. Не менее важно держать запястье прямо во время работы с мышью во избежание напряжения мышц и усталости.

Перерыв

Для поддержания правильной осанки также нужно делать перерывы. Они помогут размять, избежать боли. Перерывы тоже помогут, ведь непрерывное сиденье также может уменьшить кровообращение в теле. Необходимо делать перерывы каждые полчаса. Вы также можете рассмотреть возможность разминки во время перерывов, чтобы предотвратить скованность.

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