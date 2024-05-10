Не только шелковые наволочки: что делать, чтобы волосы не запутывались

Красивые и красиво зачесанные волосы не только красиво смотрятся, но и дарят ощущение комфорта и уюта. Особенно это важно для людей, у которых оно спутывается из-за сухости и ломкости.

Если волосы спутываются, избавиться от узлов бывает уже достаточно проблематично. OBOZ.UA рассказывает о нескольких способах, как предотвратить спутывание волос.

Кондиционирование

Для уменьшения вероятности запутывания волос не забывайте использовать кондиционер для волос, ведь он помогает увлажнять волосы, делая их гладкими. Для того чтобы препарат проник в стержни волос, необходимо не только выбрать правильный кондиционер, но и правильно нанести его на пряди. Но не стоит наносить кондиционер на корни, а для эффективного результата оставьте его по крайней мере 3-4 минуты перед смыванием.

Расческа

Для того чтобы не тянуть волосы во время расчесывания и не терять большое количество волос, используйте расческу с широкими зубцами. Также стоит запомнить простое правило о том, что никогда не стоит расчесывать мокрые волосы, поскольку они слабые и могут легко обломаться.

Заплетите волосы перед сном

Один из самых простых способов избежать спутывания волос ночью – заплести волосы в косу перед сном. Также для того, чтобы избежать трения и ломкости волос, используйте шелковую наволочку, однако избегайте хлопчатобумажных наволочек.

Маска для волос

Для того чтобы подпитать и смягчить волосы, делайте еженедельные маски. Они дадут волосам дополнительный заряд питания. Следует задуматься над тем, чтобы раз в 15 дней увлажнять волосы специальной маской. Такие маски нужно наносить после мытья головы на полувлажные волосы. В то же время, некоторые маски можно оставить на ночь.

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