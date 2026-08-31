Минздрав переходит от логики отдельных реформ к построению новой модели медицинской системы, что на самом деле подразумевает проект Программы деятельности Правительства № 15521

Видео дня

Проект Программы деятельности Кабинета Министров Украины № 15521 важен для системы здравоохранения не только перечнем конкретных задач, которые ставится перед Министерством здравоохранения. Его значение гораздо шире, поскольку медицина всё яснее вписывается в общую модель устойчивости государства, экономического восстановления, цифровой трансформации и европейской интеграции. Если раньше государственная политика в сфере здравоохранения часто воспринималась прежде всего как последовательность отдельных реформ в области финансирования, сети учреждений, закупок, цифровизации или кадровой политики, то сегодня постепенно формируется иная точка зрения, поскольку теперь необходимо не просто реформировать отдельные элементы системы, а спроектировать систему, которая будет способна работать в принципиально иных условиях.

Главные истории дня

Украинская медицина больше не может планировать своё развитие так, будто главной задачей является возвращение к состоянию, существовавшему до полномасштабной войны. Даже если физически восстановить все повреждённые больницы, это ещё не будет означать восстановления системы здравоохранения. Война изменила демографию страны, структуру заболеваемости, потребности в реабилитации, психическом здоровье, протезировании, реконструктивной и сложной хирургии, лечении травм, а также кадровый баланс между регионами и саму географию доступа к медицинской помощи. Поэтому восстановление украинской медицины все меньше может означать простое возвращение утраченного и все больше должно означать создание новой системы, адаптированной к реалиям военного времени и будущему членству Украины в Европейском Союзе.

Именно в этом контексте следует рассматривать законопроект № 15521. Его стратегический сигнал заключается в том, что здравоохранение рассматривается уже не как изолированная отрасль, а как одна из критически важных систем государства, от устойчивости которой зависят человеческий капитал, экономика, обороноспособность, социальная стабильность и способность страны восстанавливаться. Этот подход логически продолжает уже сформировавшуюся государственную политику. Минздрав реализует Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года, а Кабинет Министров определил операционные меры по её реализации. В центре этой политики находятся доступность и качество медицинской помощи, кадровая устойчивость, цифровизация, развитие инфраструктуры, обеспечение лекарственными средствами и постепенное приближение украинской системы к европейским стандартам.

Поэтому проект № 15521 следует воспринимать не как очередной перечень правительственных намерений, а как попытку объединить уже начатые процессы в единую управленческую конструкцию. Она опирается на несколько взаимосвязанных составляющих: на людей, финансирование, доступность помощи, инфраструктуру, цифровые системы, лекарственные средства, технологии и способность государства создавать правила, в рамках которых эти элементы не вступают в конфликт друг с другом.

Сегодня речь уже не о целях – здесь мы говорим о том, сможет ли Украина построить систему, в которой эти цели будут работать вместе, а не конкурировать между собой. Можно одновременно инвестировать в новые больницы и терять врачей. Можно закупать современное оборудование и не иметь достаточного количества специалистов, способных на нём работать. Можно создавать цифровые сервисы и продолжать использовать бумажную управленческую культуру. Можно увеличивать финансирование медицинской помощи, но не решать вопросы экономической обоснованности тарифов и финансовой устойчивости учреждений.

Итак, настоящий вызов заключается уже не в формулировании правильной политики, а в ее согласованной реализации.

Люди – это главный актив системы, который невозможно быстро восстановить, и именно на них документ делает акцент. Наиболее критическим элементом будущей конструкции украинской медицины является не здание больницы и даже не бюджет. Это люди. Медицинский работник – будь то врач, медицинская сестра, парамедик, реабилитолог, психолог, фармацевт, лабораторный специалист – постепенно становится главным дефицитным ресурсом системы. Именно поэтому кадровые решения, которые сегодня формируются в государственной политике, необходимо оценивать гораздо шире, чем просто как вопросы образования или повышения заработной платы. Украина фактически стоит перед необходимостью изменить саму модель организации медицинского труда.

Традиционная система десятилетиями строилась вокруг врача как центральной фигуры, которая одновременно принимает клинические решения, выполняет значительную часть организационных функций, работает с документацией, координирует лечение и нередко компенсирует собой недостатки всей системы. Такая модель становится всё более дорогостоящей и менее эффективной.

Современная медицина движется в направлении командной работы, в которой функции распределяются между специалистами в соответствии с их компетенцией, а врач концентрируется прежде всего на тех клинических решениях, которые действительно требуют его профессионального уровня.

В этом контексте развитие сестринского дела может оказаться одной из самых важных и в то же время недооцененных реформ ближайших лет. Если Украина сможет одновременно изменить образование, профессиональные стандарты, объем компетенций, систему ответственности и модель оплаты труда медицинских сестер, это повлияет не только на саму профессию. Это изменит экономику медицинской помощи.

Система получит возможность повысить доступность услуг не только за счет постоянного увеличения числа врачей, но и за счет более рационального распределения профессиональных функций. Однако расширение компетенций медсестринского дела должно сопровождаться четким определением границ профессиональной ответственности, надлежащим образованием, современными профессиональными стандартами и соответствующей оплатой труда.

То же самое касается заработной платы. Повышение доходов медицинских работников является необходимым условием кадровой стабильности, однако само по себе оно не может быть единственным показателем успешности кадровой политики. Для системы важно одновременно обеспечить достойный доход медицинского работника, снизить профессиональное выгорание, повысить производительность, удержать специалиста в системе и не ухудшить доступность помощи для пациента.

Будущая кадровая политика однозначно и неизбежно будет связана с цифровизацией, автоматизацией, делегированием функций, развитием современного сестринского дела и изменением организации труда. В противном случае система рискует просто увеличить расходы, не изменив конечный результат.

Отдельного внимания заслуживает врачебная резидентура. Здесь важно правильно расставить акценты, поскольку резидентура не является новой идеей, которая только появляется в проекте Программы деятельности Кабинета Министров № 15521. Она уже запущена как новый элемент системы последипломной подготовки врачей. Именно поэтому положения проекта Программы, касающиеся дальнейшего развития кадрового потенциала и современных моделей профессиональной подготовки, следует рассматривать как логическое продолжение уже начатого процесса, а не как его начало.

Сам факт запуска резидентуры имеет гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Украинская система подготовки врачей долгое время строилась по модели, в которой формальное получение специальности не всегда было достаточно тесно связано с длительным профессиональным становлением в сложной клинической среде. Особенно это важно для специальностей, в которых современный врач должен не просто знать теоретический материал, а годами работать бок о бок с опытными командами, сталкиваться со значительным количеством сложных клинических случаев, осваивать новые технологии и постепенно брать на себя все больший уровень профессиональной ответственности.

Именно для этого и нужна резидентура. Её появление означает постепенный переход от модели, при которой молодой врач после завершения формальной подготовки в значительной степени самостоятельно проходит путь профессионального становления, к структурированному профессиональному развитию в конкретной клинической среде. Будущий специалист осваивает не только специальность как набор знаний, но и саму культуру современной медицины, например командную работу, клиническое мышление, работу со сложными технологиями, доказательные подходы, оценку рисков и ответственность за принятые решения.

Украина уже начала внедрять резидентуру в сложных высокотехнологичных специальностях. Первой стала нейрохирургия, а в дальнейшем модель была расширена на другие сложные направления, в частности кардиохирургию и клиническую онкологию. Поэтому положения проекта № 15521, предусматривающие дальнейшее развитие кадрового потенциала, следует рассматривать именно как следующий этап.

Наибольшая ценность последующих государственных решений здесь заключается не в создании еще одного механизма, а в последовательном развитии уже существующего. Запуск резидентуры – это лишь первый шаг. Гораздо сложнее обеспечить достаточное количество качественных клинических баз, подготовить наставников, сформировать понятную финансовую модель, обеспечить достаточный клинический объем для подготовки и, что не менее важно, создать для молодого врача реальную профессиональную перспективу после завершения резидентуры.

Именно на этом этапе резидентура перестает быть лишь вопросом образования и превращается в инструмент государственного кадрового планирования.

Украина должна не просто готовить больше врачей. Она должна научиться прогнозировать, в каких именно специалистах будет нуждаться через пять, десять или пятнадцать лет, с учетом последствий войны, демографических изменений, старения населения, развития технологий и интеграции украинской медицины в европейское пространство.

В этом смысле резидентура может стать одним из наиболее точных инструментов государственной кадровой политики. Если ее развитие будет увязано с реальными потребностями системы, государство сможет не просто реагировать на уже сложившийся кадровый дефицит, а начать управлять им заранее.

Цифровая медицина как следующий этап пути от электронного учета к цифровому управлению

Украина уже располагает значительной цифровой базой в сфере здравоохранения. Электронная система здравоохранения охватывает огромный массив медицинских данных, учреждения, врачей и сервисы для пациентов. Однако истинный потенциал цифровой трансформации заключается не в количестве созданных электронных услуг.

Следующий этап заключается в том, чтобы данные начали реально работать на управление системой.

Это означает возможность более точно планировать потребности в медицинских кадрах и оборудовании, видеть реальную нагрузку на учреждения, оценивать качество медицинской помощи, прогнозировать потребности населения, контролировать финансирование и выстраивать маршруты пациентов на основе реальных данных.

Именно поэтому цифровизацию необходимо рассматривать не как отдельный ИТ-проект, а как новую инфраструктуру здравоохранения.

В то же время чем больше медицины переходит в цифровую среду, тем острее становятся вопросы защиты персональных данных, кибербезопасности, доступа к медицинской информации, ответственности за цифровые решения и использования искусственного интеллекта. Врач должен понимать пределы своей ответственности при использовании алгоритмических систем, пациент – понимать, как используются его данные, а медицинское учреждение – иметь понятные правила киберзащиты и управления цифровыми рисками.

Поэтому будущая цифровая медицина потребует не только технологий, но и новой архитектуры доверия.

Медицинская инфраструктура как отдельное направление, поскольку сегодня всем понятно, что просто восстановить ее недостаточно – нужно создать жизнеспособную систему.

Одна из самых больших ошибок, которую Украина может допустить в ходе послевоенного восстановления, – просто восстановить медицинскую инфраструктуру в том виде, в каком она существовала ранее. Восстановить здание – значит восстановить квадратные метры. Но это не означает восстановить медицину. Современная больница должна проектироваться с учетом маршрута пациента, кадрового потенциала региона, современных технологий, энергетической автономности, возможности работать во время отключений электроэнергии, цифровой интеграции, безопасности персонала и пациентов, современной диагностики и изменений в структуре населения.

В этом смысле масштабное восстановление медицинской инфраструктуры создает для Украины не только проблему, но и уникальную возможность модернизации.

Однако здесь необходимо чётко понимать, кто будет нести ответственность за экономическую модель новой инфраструктуры? Современный медицинский центр – это ведь не только здание. Это персонал, оборудование, сервисные контракты, программное обеспечение, расходные материалы, энергетическая безопасность, киберзащита, обучение персонала и постоянное технологическое обновление. Поэтому решение о строительстве должно учитывать не только стоимость создания объекта, но и стоимость его жизненного цикла. Поэтому речь идет не только о восстановлении или строительстве больничных зданий. Важно создать медицинские центры, которые будут обладать достаточным кадровым, технологическим и финансовым потенциалом и смогут стабильно работать и развиваться в долгосрочной перспективе.

Фармацевтика – это уже не только о здоровье

Фармацевтическое направление в будущей архитектуре системы имеет особое значение. Война продемонстрировала, что зависимость страны от внешних поставок критически важных лекарственных средств может быть не только экономической проблемой, но и вопросом национальной безопасности.

Поэтому развитие фармацевтического сектора следует рассматривать одновременно как вопрос доступа пациента к лекарственным средствам, экономической устойчивости государства и интеграции украинского производства в европейский рынок.

Для Украины это также возможность перестать быть преимущественно рынком потребления медицинских технологий и усилить собственную роль в производстве лекарственных средств, медицинских изделий, цифровых медицинских продуктов и других технологий здравоохранения.

Однако для этого необходима предсказуемая регуляторная политика. Бизнес не может инвестировать значительные средства в производство, исследования, оборудование, сертификацию и развитие технологий, если правила меняются быстрее, чем завершается инвестиционный цикл.

Именно поэтому европейская интеграция фармацевтического сектора – это не только техническая адаптация украинских нормативных актов к законодательству ЕС. Это также вопрос доверия бизнеса к государству как регулятору.

И самая сложная задача – совместить государственную медицину и рыночную экономику. Украинская система здравоохранения уже давно перестала быть исключительно государственной. В ней одновременно работают государственные, коммунальные и частные поставщики медицинских услуг, присутствуют частные инвестиции, страховые механизмы, международная помощь, благотворительное финансирование, договоры с НСЗУ и прямые платежи за услуги, не входящие в государственный пакет гарантий. Но нормативная архитектура этой смешанной системы по-прежнему не всегда соответствует её экономической реальности. В ближайшие годы Украине придется окончательно определиться, как именно государство будет взаимодействовать с частным сектором. Сильный регулятор не означает регулятора, который автоматически отдаёт предпочтение государственной или коммунальной форме собственности. Сильное государство должно устанавливать одинаковые требования к качеству, безопасности, прозрачности и ответственности, а вот пациент, страховщик или государственный заказчик должны иметь возможность выбирать поставщика услуг на основе результатов.

Это особенно важно для высокотехнологичной диагностики, реабилитации, лабораторной медицины, частных инвестиций в медицинскую инфраструктуру, фармацевтики и новых медицинских технологий.

Украина не сможет быстро модернизировать систему здравоохранения только за счет бюджета. Частный капитал уже присутствует в медицине, поэтому вопрос сегодня заключается не в том, допустить ли его в систему, а в том, будет ли создана модель, в которой частные инвестиции будут работать в интересах пациента и развития системы, а инвестор при этом будет иметь понятные правила, защиту своих вложений и возможность планировать деятельность на длительный период.

И последний пункт, на котором хотелось бы остановиться, – это финансирование, в котором важен не только объем средств, но и способ их использования.

В 2026 году на реализацию Программы медицинских гарантий предусмотрено более 191,6 млрд гривен. Это значительный ресурс, однако сам по себе объем финансирования ещё не означает реформу. Ключевым становится вопрос о том, как именно этот ресурс распределяется, соответствуют ли тарифы реальной стоимости услуг, насколько финансовая модель стимулирует качество и доступность, способны ли медицинские учреждения планировать свою деятельность и связан ли полученный ресурс с конкретным результатом для пациента. Финансирование должно постепенно становиться инструментом управления системой, а не лишь механизмом покрытия текущих расходов. Это особенно важно для кадровой политики. Если государство хочет повышать оплату труда медицинских работников, одновременно необходимо менять производительность системы, организацию труда, профессиональное распределение функций, цифровые процессы и экономическую модель учреждений. В противном случае увеличение финансирования может лишь привести к росту расходов, не обеспечив соответствующего повышения качества и доступности.

Документ сильный, но его настоящая проверка начнётся после утверждения

Проект Программы деятельности Правительства № 15521 следует оценивать серьезно и в то же время без излишней декларативности. Его сильная сторона заключается в системном видении и правильном определении ключевых проблем. Украинская медицина действительно нуждается в одновременном развитии человеческого капитала, цифровых технологий, инфраструктуры, фармацевтического потенциала, современной системы финансирования и европейской интеграции.

Важно, сможем ли мы превратить правильные стратегические ориентиры в работающую систему?

Между государственной программой и реальными изменениями в больнице, аптеке, лаборатории или кабинете врача существует огромное управленческое пространство. Именно в нем будет определяться конечный результат.

Для каждого стратегического положения нужны не только правильные формулировки, но и следующий уровень: конкретный нормативный механизм, ответственный орган, финансирование, сроки, показатели результативности и система контроля.

Особенно важно не допустить ситуации, когда реализация программы превратится в совокупность отдельных приказов, постановлений и бюджетных решений, которые формально выполняют определенные показатели, но не меняют самой логики работы системы.

Программу необходимо будет оценивать не только по тому, сколько пунктов выполнено, но и по тому, что реально изменилось.

Сократился ли кадровый дефицит? Остаются ли молодые специалисты работать в украинской медицине? Увеличилась ли доступность медицинской помощи? Стало ли быстрее получить необходимую диагностику? Стали ли больницы более финансово устойчивыми? Уменьшилась ли административная нагрузка на медицинских работников? Начались ли цифровые данные реально использоваться для управления? Увеличились ли инвестиции в медицинскую инфраструктуру и фармацевтическое производство? Получил ли пациент лучший результат?

Именно ответы на эти вопросы, а не количество принятых нормативных актов, покажут реальный успех программы.

Поэтому проект №15521 можно оценивать как сильный стратегический документ, который правильно определяет направление движения. Но его сила одновременно создает и главный вызов, поскольку чем правильнее сформулирована стратегия, тем выше должно быть качество ее реализации.

Для Украины сейчас недостаточно просто иметь правильную концепцию медицинской системы. Необходимо создать механизм, при котором каждое последующее бюджетное, кадровое, регуляторное, инвестиционное и технологическое решение будет ориентировано на одну и ту же модель.

Если этого удастся достичь, проект №15521 может стать не просто очередной программой деятельности правительства, а документом, который зафиксирует важный переход – от реформирования отдельных элементов медицины к формированию новой системы здравоохранения. Если же реализация останется фрагментарной, даже очень правильные стратегические положения рискуют остаться лишь хорошо сформулированным видением будущего. С этого момента начинается настоящая работа.

Украинская медицина постепенно выходит за рамки понятия "реформа отрасли". Она становится частью новой архитектуры государства, которое одновременно воюет, лечит, восстанавливается, цифровизуется, интегрируется в Европейский Союз и должно научиться строить системы не на один бюджетный год, а на десятилетия вперед.