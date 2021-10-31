Подходит к концу октябрь – Всемирный месяц борьбы против рака груди. Этот вид рака считается “женской болезнью” – он ежегодно диагностируется у приблизительно 15 000 украинок. Мало кто говорит об этом, но мужчины тоже подвержены риску развития опухоли в тканях молочной железы.

Рак груди у мужчин представляет собой злокачественное новообразование, которое может развиваться на фоне генетической предрасположенности, гормонального дисбаланса или неправильного образа жизни. Он составляет менее 1% всех случаев рака молочной железы и 1% всех случаев рака у мужчин. Вместе с тем от этого вида онкологии мужчины умирают намного чаще женщин. Причина этому - низкая осведомленность и несвоевременное выявление заболевания.

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На ранних стадиях рак молочной железы может редко давать симптомы, однако поводом обратиться к врачу могут стать:

уплотнение в груди: обычно твердое и безболезненное;

выделения из сосков (могут быть с кровью);

болезненность или сыпь вокруг соска, которые не проходят;

сосок или кожа вокруг становятся твердыми, красными либо опухшими;

втяжение соска;

увеличение (припухлость) лимфатических узлов в подмышечной впадине.

Лучшими мерами профилактики могут служить: ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, физическая активность, минимизация стресса, регулярное прохождение медицинских осмотров. Однако существуют факторы, которые напрямую могут влиять на вероятность возникновения онкологии.

Рак молочной железы редко встречается у мужчин до 35 лет, в большинстве случаев он возникает в возрасте от 60 до 70 лет. Другими факторами риска могут быть ранее проведенная гормональная терапия, лучевая терапия грудной клетки, заболевание печени, ожирение, заболевание яичка или его удаление.

Одним из факторов также является генетическая предрасположенность – некоторые мужчины могут наследовать аномальные гены от своих родителей, которые повышают риск возникновения рака.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует регулярно проходить медицинские обследования для ранней диагностики онкологии. Для выявления рака груди у мужчин используются те же методы, что и для женщин: маммография, УЗИ, пальпация. Кроме этого, существуют генетические тесты, которые помогают определить есть ли у человека предрасположенность к этому виду онкологии.

Большинство видов раковых заболеваний успешно излечиваются, если их вовремя диагностировать. Рак молочных желез – один из таких. Методы лечения мужчин также ничем не отличаются от тех, которые используются для женщин. Часто лечение является комбинированным, включает генетическую диагностику, хирургическую операцию по удалению опухоли, репродуктивную пластику, лучевую терапию и медикаментозное лечение (гормональную терапию, химиотерапию и/или таргетную биологическую терапию), которые направлены на лечение микроскопических форм рака, распространившихся по кровотоку из опухоли молочной железы. Такой подход к лечению, позволяющий предотвратить разрастание и распространение опухоли, спасает жизни. Вместе с этим он может быть дорогостоящим. По данным международного провайдера онкострахования Madanes, средний чек на лечение рака молочной железы в Украине составляет около 500 000 грн, в то время как за рубежом стоимость может достигать десятков тысяч евро.

По данным Американского онкологического сообщества пятилетняя выживаемость после постановки диагноза на І стадии в среднем составляет 96%, на II-III стадии, когда опухоль затрагивает соседние ткани – 83%. Однако на IV стадии, когда рак распространился на другие части тела – шансы снижаются до 23%.

Насколько бы современные методы лечения онкологии не были передовыми и эффективными, все же большая часть успеха зависит от раннего выявления заболевания и своевременного начала лечения. Не пренебрегайте регулярными осмотрами у врача.