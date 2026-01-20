Недосыпание разрушает тело: что происходит, когда вы не спите

Недосыпание влияет на организм гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Оно может менять настроение, снижать производительность и влиять на здоровье.

Видео дня

Недостаток сна нарушает работу иммунной системы, обмен веществ и когнитивные функции. Издание eatthis.com рассказывает, что именно происходит с телом, когда вы недосыпаете.

"Сон жизненно важен для нашего здоровья, самочувствия и иммунной системы. Недостаток сна влияет на организм во многих аспектах, и далеко не всегда к лучшему", – подчеркивает доцент кафедры неврологии Медицинской школы Маунт-Синай, доктор Николь Авена.

Настроение меняется

Если вы замечаете, что становитесь раздражительным, это не случайно: существует прямая связь между сном и эмоциональным состоянием.

"Недостаточное количество сна часто ухудшает настроение и бдительность. Это может вызвать перепады настроения или даже депрессивные ощущения", – объясняет доктор Авена. Для временного улучшения настроения можно обратиться к продуктам, повышающим настроение.

Увеличение веса

Меньше сна – больше шансов набрать лишние килограммы.

"Недостаток сна нарушает гормональный баланс, в частности гормоны, регулирующие аппетит и уровень сахара в крови. Поэтому недосып часто ведет к перееданию и тяге к еде. Достаточный сон является ключевым для поддержания здорового питания и контроля веса", – говорит доктор Авена.

Тело не успевает восстановиться

Плохой сон ослабляет иммунитет и увеличивает риск заболеваний.

"Ваш организм активно борется с инфекциями и восстанавливает силы во время сна. Если спать недостаточно, вы чаще болеете простудами и другими заболеваниями", – объясняет доктор Авена.

Память и когнитивные функции страдают

Сон – это время, когда мозг восстанавливается и закрепляет новую информацию.

"Без надлежащего сна мозг не формирует пути, помогающие учиться, запоминать и развивать когнитивные способности. Именно поэтому после плохого сна память часто ухудшается", – говорит доктор Авена.

Сложности с концентрацией

Недосыпание влияет на способность выполнять привычные задачи.

"Сфокусироваться на повседневных делах становится труднее, а управление транспортом может быть опасным. Вождение в состоянии недосыпания столь же рискованно, как и в нетрезвом состоянии", – предупреждает доктор Авена.

Риск сокращения продолжительности жизни

Хронический недосып может иметь серьезные физические последствия.

"Недостаточный сон повышает кровяное давление, риск инсульта и сердечного приступа, ослабляет иммунную систему и в долгосрочной перспективе может сократить продолжительность жизни", – отмечает доктор Авена.

Что делать, чтобы высыпаться?

Доктор Авена советует начать с простых шагов: обеспечить комфорт в спальне, расслабиться перед сном, уменьшить потребление алкоголя и кофеина. Если этого недостаточно, можно обсудить с врачом прием добавок.

"Если врач позволяет, можно попробовать мелатонин. Это гормон, который естественно повышается перед сном, и добавка может помочь заснуть. Есть разные формы – жевательные таблетки или сублингвальные таблетки, растворяющиеся под языком", – объясняет эксперт.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как определить собственную потребность сна.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.