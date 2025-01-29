Достигнув в среднем 45 лет, каждый из нас будет иметь дело с пресбиопией, или возрастной дальнозоркостью, — естественным нарушением зрения, ассоциированным с возрастом, при котором глаз медленно теряет способность быстро фокусироваться на близких объектах.

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У молодому віці кришталик ока пружний і відносно еластичний, здатний змінювати свою довжину або форму за допомогою м'язів, які його оточують. З віком кришталик втрачає гнучкість, ущільнюється і вже не може так легко змінювати форму, щоб сфокусуватися на близьких зображеннях.

Симптоми пресбіопії з'являються у більшості людей у віці після 40 років. Це поступове погіршення здатності читати або виконувати роботу із об’єктами, розташованими на близькій відстані.

Найчастіше пресбіопія проявляється у швидкій втомлюваності очей, потребі в яскравішому освітленні при читанні, труднощах з читанням дрібного шрифту, проблемах з фокусуванням на близьких об’єктах тощо.

Наразі не існує способу запобігти пресбіопії. Однак призначене лікування, як очні краплі та окуляри для читання, допомагає зменшити симптоми. Існують також природні методи для покращення загального стану здоров'я очей.

ДОДАЙТЕ ДЖЕРЕЛА ВІТАМІНУ А

Доведено, що вітамін А захищає від нічної сліпоти, витончення рогівки та міопії (короткозорості). Хоча він не сповільнює прогресування пресбіопії, додавання більшої кількості продуктів-джерел вітаміну А до меню покращує здоров'я очей. Вітамін А міститься в темній листовій зелені(шпинат, капуста), а також в помаранчевих і жовтих овочах (солодка картопля, кабачки, болгарський перець і морква).

ЗБІЛЬШТЕ СПОЖИВАННЯ ВІТАМІНІВ С ТА Е

Вітамін С є антиоксидантом, який міститься в апельсинах, капусті, ківі та полуниці. Вітамін Е — жиророзчинний вітамін, наявний в авокадо, насінні соняшнику та гарбузі. Разом ці два вітаміни здатні захистити зір та сповільнити прогресування певних вікових захворювань очей.

ПІДВИЩТЕ РІВЕНЬ ЦИНКУ

Цинк допомагає транспортувати вітамін А з печінки до сітківки ока. Результати досліджень продемонстрували, що нестача цинку пов'язана з погіршенням здоров'я очей. Цинк міститься в устрицях, птиці, червоному м'ясі та багатьох видах риби. Наявна широка пропозиція дієтичних добавок з цинком.

ДОДАЙТЕ ЛЮТЕЇН

Цей антиоксидант пов'язаний з покращенням здоров'я очей і зменшенням поширеності запальної патології. Його джерелами є капуста, горох, яєчний жовток і фісташки. Він також доступний у багатьох дієтичних добавках.

СПОЖИВАЙТЕ БІЛЬШЕ ОМЕГА-3 ЖИРНИХ КИСЛОТ

Омега-3 жирні кислоти допомагають організму боротися із запаленням. Їх споживання також пов'язане з покращенням здоров'я очей. Зокрема, може запобігти деяким видам вікової дегенерації очей. Джерелом Омега-3 жирних кислот є риба, горіхи та насіння. Їхню додаткову кількість можна отримати, приймаючи дієтичні добавки.

НОСІТЬ СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Сонячні ультрафіолетові промені шкодять очам і підвищують ризик прогресування пресбіопії. Тому носіння сонцезахисних окулярів, що захищають очі, уповільнює її розвиток. Також корисно захищати очі під час творчих та побутових занять. Наприклад, вдягати окуляри під час певної діяльності, коли в очі можуть потрапити хімічні речовини, пил чи сміття.

КИНЬТЕ КУРИТИ

Куріння пов'язане з широким спектром негативних наслідків для здоров'я. Це стосується й очей. Відмова від куріння (якщо ви курите) зменшує ризик виникнення певних захворювань очей і покращує загальний стан їх здоров'я.

РОБІТЬ ВІДПОЧИНОК ДЛЯ ОЧЕЙ ВПРОДОВЖ ДНЯ

Тривалий час, проведений за екраном комп’ютеру або телефону, призводить до перенапруження очей. Навіть невеликі перерви протягом робочого дня є дуже корисними. Популярним є метод 20-20. Впродовж дня відривайте очі від екрана кожні 20 хвилин і фокусуйте погляд на об'єкті, розташованому на відстані не менше як 6 метрів, протягом 20 секунд.

Отже, хоча неможливо запобігти пресбіопії, за допомогою простих методів можна відтермінувати появу та прогресування проявів цього стану і якомога довше зберегти здоров’я очей. Перед прийомом дієтичних добавок варто порадитися з лікарем.