Нейрохирург назвал первые симптомы спинального инсульта

Когда мы слышим об инсульте, сразу думаем об опасном состоянии, во время которого поражаются кровеносные сосуды головного мозга. Однако проблемы с притоком крови могут вызвать нарушения не только в голове. Боль в шее или руке, приводящая к слабости, онемению или параличу – первые симптомы спинального инсульта – заболевания, вызванного блокированием кровотока к позвоночнику.

Если спинной мозг недополучает питательных веществ и кислорода, его клетки повреждаются и даже умирают. О таких последствиях заявил изданию Northwеstern Medicine нейрохирург, доктор медицинских наук Бабак С. Джахроми.

Врач отмечает, что к основным факторам, которые могут нарушить кровоток в позвоночнике, относят:

Кровяные сгустки;

Сужение артерий из-за накопления бляшек, вызываемых высоким уровнем "плохого" холестерина в крови или повышенным давлением, диабетом или курением;

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Кровоизлияния в спинной мозг, развивающиеся из-за гипертонии, пороков развития сосудов позвоночника, а также спинальной аневризмы – выпячивания, вызванного слабостью в стенках артерий.

Симптомы заболевания развиваются очень быстро – от нескольких минут до нескольких часов – и могут отличаться в зависимости от того, какая часть позвоночника поражена инсультом. Состояние требует немедленной госпитализации и лечения, поскольку в противном случае способно приводить к параличу или даже смерти.

К отдаленным последствиям спинального инсульта специалисты относят:

Физическую слабость и паралич

Потерю чувствительности в руке или ноге

Трудности с дыханием

Боли

Недержание мочи или кала

Сексуальные проблемы

Нарушения психического здоровья, включая депрессию.

Несмотря на серьезность и многочисленные последствия, врачи успокаивают: подобные поражения позвоночника возникают крайне редко – на них приходится всего 1% всех инсультов.

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