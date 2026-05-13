КОГДА НЕНОРМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ МОГУТ НЕ БЫТЬ ПРИЗНАКОМ ПАТОЛОГИИ

Большинство лабораторных референтных диапазонов охватывает средние 95% значений, полученных в выборке здоровых людей. Следовательно, 5% здоровых людей имеют показатели за пределами этого диапазона. Это означает, что результат, который выходит за пределы нормы, не обязательно указывает на патологию – а лишь на то, что значение находится вне статистических границ. Однако в повседневной практике даже незначительные отклонения часто становятся основанием для дополнительных обследований, направления к узким специалистам, а иногда и назначения лечения.

Чаще всего это наблюдается в случаях со щитовидной железой, преддиабетом и уровнем тестостерона. Врачи должны интерпретировать результаты лабораторных исследований в клиническом контексте, сосредотачиваясь на симптомах и анамнезе, чтобы избежать патологизации нормальных физиологических вариаций.

ПОВЫШЕННЫЙ ТТГ НЕ ВСЕГДА НУЖНО ЛЕЧИТЬ

Пациенты, у которых анализы показывают уровень тиреотропного гормона немного выше лабораторного референтного диапазона, обеспокоены тем, что у них гипотиреоз. Однако, если уровень свободного Т4 в норме и человек чувствует себя хорошо (не чувствует усталости, не набирает вес и не страдает непереносимостью холода), это не повод для дополнительного обследования или неотложного назначения лечения. Часто повторные анализы через некоторое время могут быть в пределах нормы.

Такие случаи становятся все более распространенными и часто относятся к категории субклинического гипотиреоза – незначительно повышенного ТТГ при нормальном уровне гормонов щитовидной железы. Однако клиническое значение этих незначительных отклонений остается не до конца определенным.

Рандомизированное исследование среди пожилых людей с субклиническим гипотиреозом показало, что терапия левотироксином не улучшала симптомов или качества жизни по сравнению с плацебо. Несмотря на это, многим пациентам с пограничным повышением ТТГ назначают заместительную терапию гормонами щитовидной железы на всю жизнь после одного результата анализа с отклонением от нормы.

ПРЕДДИАБЕТ: РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Повышенный гликированный гемоглобин может свидетельствовать о риске преддиабета. Само по себе это состояние не является заболеванием, а фактором риска развития диабета 2-го типа. Поэтому сначала стоит сосредоточиться на изменениях образа жизни – улучшении контроля массы тела, диете и регулярной физической активности – и контролировать уровень глюкозы в крови.

На самом деле переход от преддиабета к диабету не является неизбежным. Согласно результатам исследований, у 30–60% лиц с преддиабетом нормальная регуляция глюкозы восстанавливается в течение 1–5 лет, а обобщенные данные проспективных когортных исследований свидетельствуют о том, что возвращение к нормогликемии является более распространенным, чем прогрессирование до развития явного диабета.

КОРТИЗОЛ: УЧЕТ СОСТОЯНИЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ

Скрининг на синдром Кушинга, связанный с длительным воздействием кортизола, также демонстрирует несовершенство лабораторной интерпретации результатов.

Такие состояния, как депрессия, ожирение, алкоголизм и сильный стресс, могут вызывать ложноположительные результаты тестов на кортизол. Такой псевдо-Кушинг имитирует гиперкортицизм, но исчезает, когда основное состояние – депрессия, алкоголизм или сильный стресс – устраняется. Поэтому скрининговые тесты на синдром Кушинга необходимо интерпретировать в контексте и подтверждать перед постановкой диагноза.

ТЕСТОСТЕРОН И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Уровень тестостерона значительно колеблется в зависимости от времени суток, заболеваний, сна и лабораторной вариабельности. Он также постепенно снижается с возрастом. Диагноз мужского гипогонадизма (дефицит андрогенов) не следует ставить на основании одного лабораторного анализа. Уровень тестостерона утром следует подтвердить повторным тестированием и соотнести с клиническими симптомами до начала лечения.

К сожалению, иногда тестостерон назначают мужчинам, у которых уровень гормона находится в пределах возрастной нормы.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРИНЯТИЯ НЕОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ

Результаты лабораторных анализов, которые выходят за пределы нормы, не следует игнорировать, но их необходимо интерпретировать в клиническом контексте. Врачам следует сосредоточиться на симптомах и анамнезе пациента, а не на отдельных цифрах, и повторять тесты с пограничными результатами перед диагностированием заболевания. Статистические колебания лабораторных показателей являются нормой, а референтные диапазоны нужно воспринимать как ориентиры, а не абсолютные индикаторы заболевания.

У современной медицины есть много возможностей для ранней диагностики. Но когда каждое отклонение от нормы превращается в заболевание, мы рискуем считать нормальные физиологические процессы человека патологией.

Цель состоит в том, чтобы лучше интерпретировать результаты назначенных обследований. Иногда самой целесообразной реакцией на отклонения от нормы в лабораторных анализах является не лечение, не обследование и не направление к специалисту, а просто изменение точки зрения и взвешенная клиническая оценка ситуации.