Еще десять лет назад сдать десятки лабораторных анализов "на всякий случай" было непросто. Сегодня достаточно нескольких минут, чтобы выбрать готовый пакет исследований, записаться онлайн и уже на следующий день получить результаты.

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Рынок лабораторной диагностики в Украине активно развивается. Растет количество лабораторий, расширяется перечень доступных исследований, а пациенты все чаще проходят профилактические обследования.

Это, безусловно, положительная тенденция. Современную медицину невозможно представить без лабораторной диагностики. Именно результаты анализов помогают подтвердить или исключить предварительный диагноз, оценить эффективность лечения и своевременно выявить опасные заболевания.

Однако вместе с развитием лабораторной медицины всё чаще возникает другой вопрос: действительно ли все анализы, которые сегодня сдают пациенты, необходимы?

Именно эту проблему в последние годы активно обсуждают ведущие международные медицинские организации.

Главные истории дня

Больше анализов не означает лучшую медицину

Многие люди убеждены, что чем больше исследований они пройдут, тем точнее будет диагноз. На первый взгляд это кажется логичным. Но современная доказательная медицина говорит об обратном.

Каждый лабораторный анализ должен отвечать на конкретный клинический вопрос.

Врач назначает исследование не потому, что оно существует, а потому, что его результат может повлиять на дальнейшее лечение.

Именно поэтому одним из главных принципов современной лабораторной медицины является простая формула: правильный анализ, правильному пациенту, в правильное время.

Если же исследования проводятся без достаточных показаний, они далеко не всегда приносят пользу.

Проблема, которую уже признает весь мир

В международной медицинской литературе существует отдельный термин overtesting, то есть чрезмерное лабораторное обследование.

По данным современных исследований, от 40% до 60% лабораторных исследований могут проводиться без достаточных клинических показаний. Именно поэтому концепция "diagnostic stewardship" сегодня активно внедряется в США, Канаде и странах Европы, а также поддерживается CDC как один из ключевых инструментов сокращения ненужного тестирования и повышения качества диагностики.

Именно поэтому в США фонд ABIM Foundation запустил кампанию Choosing Wisely. Её целью стало сокращение необоснованных медицинских тестов, процедур и лечения, польза которых не подтверждена доказательствами. Впоследствии "Choosing Wisely" превратилась в международное движение, к которому присоединились десятки профессиональных медицинских обществ и более 30 стран.

Почему лишний анализ может навредить

Большинство людей считает, что худшее, что может случиться, – это пропустить заболевание. На самом деле существует другая проблема, о которой говорят гораздо реже, – ложноположительные результаты. Ни один лабораторный тест не обладает абсолютной точностью. Даже у здорового человека отдельные показатели могут случайно выходить за пределы референтных значений и при этом не свидетельствовать о болезни.

Именно так нередко начинается диагностический каскад.

Сначала пациенту рекомендуют повторить анализ. Затем назначают новые лабораторные исследования, ультразвуковое обследование, КТ или МРТ. В некоторых случаях дело доходит даже до инвазивных процедур. В итоге человек тратит деньги, время и нервы, хотя первоначальное отклонение могло не иметь никакого клинического значения.

Именно риск таких диагностических каскадов сегодня активно обсуждается в ведущих международных медицинских журналах.

Какие анализы чаще всего назначают без достаточных показаний

Речь не о том, что эти исследования ненужны. В определенных клинических ситуациях они действительно помогают врачу. Проблема возникает тогда, когда их проводят при отсутствии симптомов, без осмотра специалиста или только потому, что они входят в состав популярного "чек-апа".

Среди примеров, которые регулярно упоминаются в международных рекомендациях:

онкомаркеры для здоровых людей без показаний;

для здоровых людей без показаний; IgG-тесты для диагностики пищевой непереносимости;

для диагностики пищевой непереносимости; обширные панели витаминов без клинической необходимости;

без клинической необходимости; расширенные гормональные панели без соответствующих симптомов;

без соответствующих симптомов; повторные лабораторные исследования, если их результат не повлияет на дальнейшее лечение.

В большинстве случаев проблема заключается не в самом анализе, а в отсутствии обоснованной цели его назначения.

Лаборатория не ставит диагноз

Современная медицина постепенно отходит от принципа "проверить всё". Вместо этого всё большее значение приобретает персонализированный подход. Ни один лабораторный анализ не лечит пациента. Онлишь помогает врачу принять клиническое решение.

Именно поэтому результаты исследований всегда должны оцениваться в совокупности с жалобами, историей болезни, результатами осмотра и других методов обследования.

Как пациенту избежать лишних расходов

Прежде чем оплачивать обширный перечень исследований, стоит задать врачу несколько простых вопросов.

Что именно мы хотим подтвердить или исключить с помощью этого анализа?

Изменится ли лечение в зависимости от его результата?

Рекомендуют ли это исследование международные клинические руководства именно в моей ситуации?

Действительно ли его нужно повторять сейчас?

В большинстве случаев именно такой разговор помогает избежать ненужных расходов и сосредоточиться только на тех исследованиях, которые имеют реальную клиническую ценность.

Главный вывод

Лабораторная медицина является одним из величайших достижений современной системы здравоохранения. Именно благодаря ей врачи могут быстрее устанавливать диагноз, контролировать течение заболевания и оценивать эффективность лечения.

Проблема заключается не в лабораториях и не в количестве доступных анализов. Проблема возникает тогда, когда исследования назначаются без четкой клинической цели.

Сегодня ведущие международные эксперты всё чаще говорят не о необходимости проводить больше анализов, а о необходимости назначать их разумнее.

Современная медицина давно перестала оценивать свое качество по количеству назначенных анализов. Ее истинная ценность заключается в том, чтобы каждое исследование имело четкую цель, помогало врачу принять правильное решение и приносило реальную пользу пациенту. Ведь иногда один своевременно назначенный анализ может изменить тактику лечения, тогда как десятки исследований "на всякий случай" лишь отнимают время, средства и создают лишние поводы для беспокойства.