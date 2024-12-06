Необычные советы: как превратить сиденье за столом в эффективный способ похудения

Похудение не всегда требует изнурительных тренировок или жестких диет. Иногда самые простые вещи могут приносить удивительные результаты.

Видео дня

Ученые доказали, что даже легкие движения в повседневной жизни способны активировать метаболизм и сжигать калории. Издание eatthis.com рассказывает, как маленькие изменения могут помочь добиться больших результатов.

Представьте паука, ожидающего добычу, в своей паутине. Эта стратегия, известная как "сидеть и ждать", позволяет им сохранять энергию. Плетение паутины и нападение на добычу требуют значительных ресурсов, поэтому пауки входят в состояние так называемой суперрасслабленности (SRX). В этом состоянии метаболизм их замедляется до минимума.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, под руководством Роджера Кука, подтверждает, что миозин – ключевой белок для работы мышц – у людей, как и у пауков, может "выключаться" в состоянии покоя. Это означает, что длительная неподвижность замедляет наш метаболизм.

Однако вывод не в том, чтобы постоянно двигаться как белка в колесе. Достаточно добавить простые движения в повседневную жизнь: даже легкое размахивание руками или вставание из сидячего положения помогают активировать мышцы.

Клайд Уилсон, доктор философии из Калифорнийского университета, отмечает: "Даже минимальные движения нервной системы, активирующие мышцы, выводят организм из состояния SRX".

Как использовать эти знания для похудения?

1. Двигайтесь больше в повседневной жизни

По словам Тима Блейка, основателя SuperFitDads . com, увеличение базовой активности (так называемого NEAT) имеет решающее значение. Это включает мелкие движения, например, легкое подергивание ногами во время работы за столом, которые могут сжигать значительное количество калорий.

"Помните простую формулу: бегайте, когда можете, ходите, когда не можете бегать, стойте, когда можете избежать сиденья", – советует Блейк.

2. Наращивайте мышечную массу

Мышцы сжигают больше энергии даже в состоянии покоя. Как говорит Уилсон, "чтобы ваш метаболизм работал, как двигатель Ferrari, необходимо развивать мускулатуру". Следуйте упражнениям с собственным весом: отжим, приседания, планки и выпады.

3. Включайте интервальные тренировки

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВIIT) помогает сжигать максимум калорий за короткое время. Как отмечает тренер Кэтлин Троттер, это не только эффективный способ сжигать жир, но мощный инструмент для замедления клеточного старения.

Исследования клиники Майо подтверждают: ВIIT улучшает физическую форму и здоровье даже на клеточном уровне.

Для поддержания активного метаболизма нужно больше двигаться, даже если это только легкие движения во время сидения. Добавьте активность в свою жизнь, и ваш метаболизм будет работать лучше, а вес будет уменьшаться.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как худеть без подсчета калорий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.