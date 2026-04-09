Неожиданный эффект острого соуса: что говорит наука

Острые соусы давно стали популярным дополнением к блюдам в разных кухнях мира, но их влияние выходит далеко за пределы вкуса. Последние научные исследования показывают, что жгучие приправы могут не только разнообразить рацион, но и помочь контролировать вес.

Видео дня

В частности, активные компоненты перца способны влиять на аппетит и затраты энергии организма. Именно поэтому интерес к острой пище растет не только среди гурманов, но и среди тех, кто стремится похудеть, пишет eatthis.com.

Ключевым компонентом острых соусов является капсаицин – природное соединение, придающее перцу чили характерную жгучесть. Именно он стоит за потенциальными эффектами снижения веса. Многочисленные научные работы свидетельствуют: стимулируя вкусовые рецепторы этой почти безкалорийной приправой, можно постепенно влиять на массу тела.

Меньше еды – больше эффекта

Исследователи из Университета Пердью выяснили, что добавление красного перца к блюдам способно приглушить аппетит. При этом эффект оказался сильнее у тех, кто не привык к острой пище. В исследовании, опубликованном в журнале "Физиология и поведение", приняли участие 25 человек с избыточным весом: 13 из них любили острое, а 12 почти не употребляли его.

Участники получали как обычные, так и острые блюда. Учёные отслеживали их потребление энергии, расход калорий, а также изменение температуры тела. Результаты показали: после острой пищи организм тратил больше энергии. Кроме того, у тех, кто редко ел острое, значительно уменьшался голод, особенно тяга к жирным, солёным и сладким продуктам. У любителей острого такого эффекта почти не наблюдалось, что может свидетельствовать об адаптации организма.

Меньше калорий – меньший вес

Даже небольшие замены могут дать ощутимый результат. Например, если вместо двух кусочков сливочного масла добавить к брокколи несколько капель Табаско, можно сэкономить около 72 калорий за раз. За год это составляет примерно 26 280 калорий, что эквивалентно около 3,4 кг веса.

К тому же чрезмерное потребление сливочного масла связано не только с набором веса, но и с другими рисками для здоровья, о чем предупреждают эксперты.

Как сделать овощи более вкусными?

Специалисты по похудению часто советуют использовать специи и соусы с минимальной калорийностью, чтобы улучшить вкус овощей. Фитнес-тренер Осень Калабрезе в своей книге называет такие добавки "бесплатными".

Диетолог Илана Мюльштейн, описывает их как "аксессуары" к рациону: "Аксессуары, такие как острый соус, станут одними из ваших любимых союзников в вашем подходе к похудению, потому что они сделают ваши овощи (и белки) невероятно вкусными!", – говорит она.

И действительно, чем больше полезных овощей входит в рацион, тем легче контролировать вес.

Ускорение метаболизма

Метаанализ 20 клинических исследований, опубликованный в журнале Appetite, показал, что капсаицин может повышать ежедневные затраты энергии примерно на 50 калорий. Хотя это кажется незначительным, в долгосрочной перспективе – за год-два – эффект может быть ощутимым.

Кроме того, регулярное употребление красного перца связывают с уменьшением жировых отложений в области живота и снижением аппетита. Ученые предполагают, что капсаицин активирует рецепторы TRPV1, которые влияют на обмен глюкозы и секрецию инсулина, а следовательно – и на общий метаболизм.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.