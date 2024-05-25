Непереносимость лактозы и аллергии на молоко: В чем разница?

Несмотря на естественную пользу молока, многие не могут наслаждаться им в полной мере. Это вызвано разными причинами, среди которых – непереносимость лактозы.

Врачи отмечают, что это неспособность организма переваривать природный сахар, содержащийся в молочных продуктах. OBOZ.UA рассказывает о нескольких распространенных мифах о непереносимости лактозы.

Миф: это то же, что аллергия на молоко

Напомним, что аллергия на молоко – это реакция иммунной системы на белки в молоке и симптомы могут резко отличаться от сыпи до таких экстремальных, как анафилаксия. В то же время, люди с непереносимостью лактозы имеют симптомы в основном желудочно-кишечные. Они не могут переваривать содержащийся в молоке сахар-лактозу, поскольку их организм не производит достаточного количества фермента лактазы, отвечающего за расщепление лактозы.

Миф: Вы рождаетесь с этим

Согласно медицинской статистике, человек редко рождается с непереносимостью лактозы из-за отсутствия активности выработки лактазы. Это известно как врожденная непереносимость лактозы, поскольку она передается от одного поколения к следующему в процессе, когда оба родителя должны передать вариант гена.

Миф: вы никогда не можете есть молочные продукты

Такой диагноз не означает, что вы должны отказываться от молока и сопутствующих продуктов. Обратите внимание на то, что на рынке есть множество безлактозных продуктов, включая молоко без лактозы и другие подобные продукты, которые обеспечат вас всеми необходимыми питательными веществами без каких-либо побочных эффектов.

Мифы: нет нужды обращаться к врачу

Если вы испытываете неприятные симптомы при потреблении молочных продуктов – таких как газы, спазмы в животе, тошнота и диарея, обязательно пройдите тест на непереносимость лактозы. В то же время эти симптомы могут свидетельствовать о более серьезном основном состоянии здоровья, поэтому становится жизненно важно обратиться к врачу, когда вы видите признаки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему стоит пить миндальное молоко.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.