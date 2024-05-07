Несет пользу организму: преимущества киноа для здоровья

Киноа первоначально являлась основным продуктом питания инков доколумбовой Америки и их потомков в Южной Америке. Но в последние годы она стала лучшей альтернативой пшенице булгуру и рису и популярным дополнением ко многим диетическим планам.

Кино имеет много преимуществ для здоровья. Мы собрали вам информацию, какую пользу несет этот продукт организму.

Идеальный источник белка

Определение богатого белок продукта заключается в том, что он должен содержать все девять незаменимых аминокислот. В то время как многие растительные продукты имеют дефицит некоторых незаменимых аминокислот, киноа является исключением и содержит все девять незаменимых аминокислот.

Кино является прекрасным источником растительного белка, особенно для вегетарианцев и веганов, и содержит 8 граммов белка на чашку (185 г).

Без глютена

Растущую потребность в безглютеновой диете для здорового организма можно удовлетворить, употребляя киноа. Это особенно эффективно, если у вас чувствительность к глютену, непереносимость глютена или целиакия.

Исследования показали, что употребление киноа вместо типичных безглютеновых ингредиентов, таких как рафинированная тапиока, кукуруза и рисовая мука, может повысить питательную и антиоксидантную ценность вашего рациона.

Кино содержит большое количество мощных растительных антиоксидантов.

Кино имеет большое количество растительных антиоксидантов - кверцетина и кемпферола, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме. Это делает ее антиоксидантную ценность гораздо выше, чем у многих других зерновых.

Некоторые недавние исследования на животных показали потенциальные противовоспалительные, противовирусные, противораковые и антидепрессивные свойства киноа. Однако для подтверждения этих эффектов у людей все еще требуются дополнительные исследования.

Играет важную роль в росте и восстановлении тканей

Среди других аминокислот киноа содержит лизин, играющий важную роль в росте и восстановлении тканей. Ключевой ингредиент в синтезе коллагена и эластина помогает восстанавливать поврежденную кожу и бороться со свободными радикалами, вызванными солнцем и загрязнением.

Кино также содержит витамин В, который уменьшает темные отложения меланина на коже, вызывающие пигментные пятна и другие заболевания, связанные с пигментом.

Эти семена также являются хорошим источником клетчатки.

Клетчатка необходима для нормального пищеварения, а киноа содержит ее очень много – 5 граммов в одной чашке весом 185 г.

Потребление нужного количества клетчатки не только способствует здоровому весу, но и снижает риск таких заболеваний как высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление. Итак, попробуйте включить эти семена в свой рацион для лучшего здоровья.

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