Несколько простых способов сохранить сердце здоровым

Сердечный приступ – одна из основных причин смерти как для мужчин, так и для женщин. К сожалению, он стал гораздо чаще встречаться среди молодых людей, и некоторые врачи называют эту ситуацию "тревожной".

Физические упражнения и правильное питание могут помочь сохранить здоровое сердце, но чрезмерная нагрузка также может быть опасной. Мы собрали несколько способов сохранить здоровое сердце.

Совершайте короткие пешие прогулки

Здоровый образ жизни также может помочь вам предотвратить или даже вылечить сердечные заболевания.

Важно понимать, что независимо от того, сколько вы делаете физических упражнений или сбалансированно питаетесь, слишком длинное сиденье не полезно для вашего здоровья. Совершайте быстрые короткие прогулки через регулярные промежутки времени, так же, как вы делаете силовые упражнения или кошачий сон.

Избегайте натрия и трансжиров

Обработанные продукты и рафинированный сахар следует полностью исключить, поскольку они могут вызвать воспаление и ослабить сердечную мышцу. Чрезмерное потребление натрия приводит к повышению АД, создавая тем самым стресс для сердечной мышцы.

Кроме того, трансжиры, форма насыщенных жиров повышают уровень холестерина ЛПНП и снижают уровень холестерина ЛПВП, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Физические упражнения

Кардиоупражнения называются так потому, что они укрепляют наши сосуды и сердце. Плавание, езда на велосипеде, бег трусцой и быстрая ходьба – вот несколько кардиотренировок, которые не стоит пропускать.

Регулярные 30-минутные тренировки принесут вам пользу и даже помогут почувствовать себя здоровым и подтянутым.

Регулярно проходите кардиологические обследования, ешьте полезную для сердца пищу

В связи с пандемией каждый должен заботиться о своем здоровье. Следите за своими симптомами и часто консультируйтесь с врачом.

Поддерживать психическое здоровье также важно, как и физическое, поэтому вы можете попробовать медитацию, чтобы преодолеть любой стресс. Обязательно ешьте полезные для сердца продукты, такие как черника, орехи, миндаль и льняное семя.

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