Несколько способов больше двигаться в повседневной жизни
Регулярная ходьба очень полезна для нашего организма. Согласно исследованиям, ежедневная ходьба около 7000 шагов может снизить риск развития нескольких заболеваний на 50-70% по сравнению с людьми, которые ходят меньше.
Однако, если вам трудно ежедневно выделять время специально для прогулок, мы подготовили несколько уловок, которые помогут вам больше ходить во время напряженного графика.
Ходите по лестнице
Начните с того, что предпочтите лестницу, а не лифт. Верьте или нет, но ваше тело, особенно сердце, будет благодарно вам за это решение. Подъем по лестнице будет регулировать ваш сердечный ритм, поможет удерживать равновесие и увеличит ваши силы.
Итак, если вы хотите получить больше пользы и можете уделить еще несколько минут, поднимайтесь по лестнице по несколько раз.
Во время встреч включайте ходьбу и разговоры
Если вы работаете из дома, вы можете ходить пешком, посещая конференции. Просто наденьте наушники, держите телефон в кармане и ходите, пока разговариваете, вместо того, чтобы сидеть и смотреть на экран.
Не беспокойтесь, если вы работаете в офисе. Используйте прогулочные перерывы, чтобы пообщаться с коллегами.
Заведите домашнего питомца
Если вы любите собак и кошек, самое время завести домашнего питомца. Этот выбор не только принесет счастье вашей семье, но и вы сможете выводить любимца на прогулку дважды в день.
Паркуйтесь подальше
Еще один способ увеличить количество ежедневных шагов – ходить пешком в ближайшие места, такие как продуктовые магазины.
Кроме того, если вы приезжаете в офис на машине, вы также можете припарковать ее немного дальше, а затем пройти остаток расстояния пешком. Еще одна хорошая идея – больше двигаться, даже во время просмотра телепередач.
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