Невероятное влияние фисташки на организм: малоизвестные факты о любимых орешках

Фисташки - небольшие орехи, имеющие в своем составе полезные вещества растительного происхождения, которые способствуют сытости и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Выбирая фисташки вместо других орехов, вы делаете выбор, который может в корне изменить состояние здоровья в долгосрочной перспективе.

Кроме того, неповторимый вкус делает эти орехи не только отличным выбором для здоровья, но и приятной альтернативой для перекусов. В Eat This, Not That! рассказали, чего следует ожидать, если регулярно употреблять фисташку.

Наполняют полезными компонентами

Фисташки богаты полезными жирами, растительным белком и клетчаткой, которые способствуют ощущению сытости. Кроме того, они являются источником антиоксидантов и содержат важные витамины и минералы, которые способствуют общему здоровью. Всего одна порция фисташек может обеспечить значительный прирост питательных веществ, необходимых для здорового функционирования организма.

Защищают глаза от воздействия синего света

Фисташки богаты зеаксантином и лютеином, защищающими глаза от синего света. Кроме того, такие орехи содержат токоферолы и полифенолы, которые улучшают работу сердца и предотвращают рак.

Помогают похудеть

Эти орехи прекрасно показывают себя во время похудения, благодаря высокому содержанию белка и клетчатки, которые увеличивают чувство сытости. Кроме того, они полезны для кишечной флоры и имеют свойства снижать риски расстройств пищеварения.

Снижают уровень холестерина

Фисташки могут нормализовать кровяное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые исследования показывают, что мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры в составе фисташек способствуют улучшению уровня холестерина, что улучшает кровяное давление. Кроме того, клетчатка в составе фисташки, помогает выводить холестерин из организма, уменьшая его количество в крови.

Улучшают настроение

Получить заряд энергии и улучшить настроение можно, если употреблять соответствующую норму витамина В6. Порция фисташек в рационе содержит почти 30% рекомендуемой суточной нормы этого питательного вещества.

Нормализуют здоровье кишечника

Нормализовать работу кишечника можно, если регулярно подпитывать кишечные бактерии. В этом вопросе может помочь фисташка, которая содержит клетчатку, действующая как пребиотик, снижая риски появления рака желудочно-кишечного тракта.

Приносят ощущение удовольствия

Такая полезная закуска прекрасно сочетается с салатами и десертами. Кроме того, их можно употреблять как соленую закуску или в чистом виде.

