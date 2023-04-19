Неврологи поделились рецептами от головной боли

Головная боль – самая частая жалоба на самочувствие в современном мире. Часто она возникает под влиянием внешних причин или бывает симптомом какого-либо заболевания. В любом случае каждый, кто хотя бы раз сталкивался с головной болью, стремится быстрее от нее избавиться. Кто-то просто использует медикаменты, а некоторым приходится обращаться за помощью врачей. Покой, водный баланс и правильный рацион – первые рецепты от неврологов – специалистов, которые лечат головную боль.

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Как и любое заболевание, у головной боли есть причина, устранение которой и станет решением проблемы. Издание Huffpost обратилось к неврологам и опубликовало подборку способов, которые используют от головной боли сами врачи.

Головные боли могут возникать внезапно и проходить самостоятельно или продолжаться длительное время, сопровождаясь другими симптомами, например чувствительностью к свету, тошнотой или нарушением зрения. При постоянной или нарастающей боли следует обязательно обращаться к врачу, но к тому времени воспользоваться способами улучшить свое самочувствие.

Спокойная обстановка. Попытайтесь уединиться в тихом и уютном месте. К примеру, при мигрени может помочь отдых в тихой темной комнате без раздражающего света.

Смена деятельности. В безумном ритме современной жизни мы находимся в постоянном напряжении, которое может ухудшать общее самочувствие. При головной боли найдите возможность изменить деятельность, чтобы ваш мозг мог переключиться на что-то другое. Даже обычная походка или чтение в течение непродолжительного времени могут помочь.

Избегайте триггеров боли. Головные боли вызваны различными факторами, например употреблением алкоголя или хроническим недосыпанием. Будьте внимательны к сигналам организма и избегайте негативного воздействия на ваше здоровье.

Пейте воду. Специалисты отмечают, что наблюдается связь головных болей и недостаточного количества жидкости в организме. Поэтому обычная вода в течение дня может стать вашим спасением.

Попробуйте кофе. Иногда именно ароматный напиток может помочь улучшить самочувствие. Это связано с тем, что кофеин сужает кровеносные сосуды и ограничивает кровоток вокруг мозга, что может облегчить головные боли. Главное правило в этом случае – умеренность, поскольку регулярное потребление кофе может привести к головной боли отмены.

Ешьте мелкими порциями. Иногда от головных болей может помочь организация приема пищи. Низкий уровень сахара может усиливать головные боли при мигрени, поэтому неврологи советуют сократить промежутки времени между едой и питаться мелкими порциями 5-6 раз в день.

Принимайте лекарство. Терпеть головную боль не стоит, ведь она значительно снижает качество жизни. При необходимости используйте обезболивающие препараты, однако не принимайте их чаще, чем 10 раз в месяц.

Головная боль – неприятный симптом, однако существуют действенные способы от нее избавиться. Для достижения наилучшего результата обратитесь за консультацией врача и следуйте его рекомендациям.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о видах головных болей. Врачи отметили, что для устранения боли необходимо установить ее причину.