Никаких сбоев иммунитета: как уберечь здоровье в сезон заболеваний

Иммунная система работает постоянно и сверхурочно, чтобы сохранить здоровье человека. Часто люди даже не задумываются над тем, насколько она важна, пока система не даст сбой. Как заботиться об иммунитете и здоровье, OBOZ.UA рассказала эксперт фармацевтической компании "Фармак", врач-педиатр Татьяна Дзюба.

Иммунитет на защите здоровья человека

Главная задача иммунной системы – защитить здоровье организма. Сильный иммунитет готовит тело преодолевать многочисленные вызовы, с которыми оно сталкивается каждый день. А это и особенности окружающей среды, и сезонные изменения, и частое пребывание в многолюдных местах.

К примеру, иммунная система помогает ранам быстрее заживать. Порезы, царапины и другие повреждения кожи заживают благодаря иммунным клеткам. Именно они работают, чтобы защитить рану от инфекции и посылают факторы роста, чтобы помочь восстановить поврежденный участок. А вот ослабленная иммунная система может привести к замедленному заживлению ран.

К тому же иммунитет придает организму способность бороться с бактериями, вирусами, грибками, паразитами, а также химическими токсинами, смогом и токсинами растительного и животного происхождения.

"Если иммунная система хорошо функционирует, меньше времени и энергии уходит на борьбу с обычными заболеваниями", – добавляет Татьяна Дзюба.

Как поддерживать иммунитет

Крепкий иммунитет – результат работы над собой. И детям и взрослым следует сбалансированно питаться, достаточно спать, регулярно заниматься спортом и контролировать уровень стресса.

Поэтому для поддержания иммунитета важно выполнять несколько простых "ритуалов":

Правильное питание должно включать в себя разнообразные, сбалансированные продукты, содержащие необходимые витамины и минералы. Включите в свой рацион фрукты, овощи, злаки, белки и молочные продукты. Регулярная физическая активность способствует общему здоровью и поддерживает оптимальное функционирование иммунной системы. Достаточный сон является ключевым фактором поддержки иммунной системы у детей и взрослых. Важно соблюдать регулярный распорядок и получать достаточное количество часов сна. Вакцинация также является эффективным средством защиты от инфекционных болезней. Рекомендуемые прививки помогают создавать стойкий иммунитет и предотвращают распространение болезней. Минимизация стресса и негативных эмоций, которые могут ослаблять иммунную систему.

Но, к сожалению, следовать этим советам не всегда возможно. Особенно в наше время, когда качество сна и уровень стресса напрямую зависят от внешних обстоятельств.

"Здесь на помощь придут витаминные комплексы и диетические добавки. Например, витамины C, D3 и цинк играют ключевую роль в поддержании иммунной системы", – отмечает Татьяна Дзюба.

Витамин C обладает антиоксидантными свойствами и помогает защищать клетки от повреждений свободными радикалами (молекулы, которые могут привести к разрушению клеток и тканей организма. – Ред.), что особенно важно для иммунной системы. Он также способствует работе фагоцитов, "пожирающих" клеток и уничтожающих патогены в организме.

обладает антиоксидантными свойствами и помогает защищать клетки от повреждений свободными радикалами (молекулы, которые могут привести к разрушению клеток и тканей организма. – Ред.), что особенно важно для иммунной системы. Он также способствует работе фагоцитов, "пожирающих" клеток и уничтожающих патогены в организме. Витамин D3 отвечает за регуляцию иммунного ответа и способствует выработке антимикробных пептидов, борющихся с бактериями и вирусами.

отвечает за регуляцию иммунного ответа и способствует выработке антимикробных пептидов, борющихся с бактериями и вирусами. Цинк является ключевым элементом для активации и функционирования многих иммунных клеток, а также важно для здоровья кожи и слизистых оболочек, которые являются первой линией защиты от инфекций.

Если вы планируете поддерживать иммунитет с помощью витаминных комплексов, советуем сначала проконсультируйтесь с врачом – он поможет подобрать правильную дозировку и состав, которые нужны именно вам.

"Если есть показания, можно попробовать диетические добавки в форме шипучек, потому что они легко усваиваются и удобны в употреблении", – говорит врач.

К примеру, диетическая добавка "ПАМП" с витаминами С, D3 и цинком была разработана для ежедневной поддержки иммунитета во время сезонных респираторных заболеваний, а также повышения жизненной энергии и нормализации функционирования органов и систем организма.

А "Пампа для детей" – хороший выбор для укрепления иммунитета малышей от трех лет. Также важно проконсультироваться с врачом перед началом курса, ведь специалист определит продолжительность курса.

Эксперт также напоминает о важности регулярных чекапов организма, которые помогут выявить проблемы со здоровьем еще на ранних стадиях и предотвратить их развитие.

Реклама диетической добавки. Не является лекарственным средством. Производитель: Новелти Фарма ГДД СА, Швейцария / Novelty Pharma GDD SA, Switzerland на производственных мощностях Фуллайф Хелске Пвт. Лтд., Индия / Fullife Healthcare Pvt. Ltd., Индия для АО "Фармак", 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 63. тел.: +38 (044) 496-87-87/e-mail: [email protected] / веб-сайт: www.farmak.ua

УКР/ПРОМО/02/2024/ДД/ПАМП/ПАМП_Д/РН/001