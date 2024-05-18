Никогда не покупайте товары с этим содержимым: каких пищевых добавок следует избегать

Наличие в составе продуктов пищевых добавок, обусловлено определенными причинами, улучшающими их качество. В частности, они могут улучшить вкус пищи, уменьшают риски заражения и способствовать ее длительному хранению.

Если употреблять такую пищу в ограниченном количестве, она считается безопасной для жизни. Однако, некоторые пищевые добавки в составе продуктов могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Какие добавки являются опасными, узнавали в OBOZ.UA.

Нитрат натрия

Нитрат натрия - это соль, которая состоит из натрия и нитратного иона. Это вещество используется как добавка в пищевой промышленности, а именно для обработки консервов, тунца, бекона, колбас и мяса. Употребление продуктов с этой добавкой создает риск появления рака поджелудочной железы, щитовидной железы и лейкемии.

Глутамат натрия

Эту добавку для улучшения вкуса можно встретить в популярных блюдах азиатской кухни. Она имеет противоречивые побочные эффекты и может вызвать тошноту, боль в груди, проблемы с дыханием, головные боли, а также жжение в лице и шее.

Пищевой краситель

Употребление пищи с искусственными пищевыми красителями не рекомендуется для детей, из-за их возможности стимулировать гиперактивность и другие проблемы со здоровьем. Именно поэтому важно следить за содержанием красителей в продуктах и обращаться к качественным источникам информации об их безопасности. Концентрацию красителя можно встретить в конфетах, фруктовом мороженом, сладких напитках и снеках.

Трансжиры

Искусственные трансжиры содержатся в растительных маслах, помогая им оставаться твердыми при комнатной температуре. Однако, они опасны для здоровья и повышают риск появления проблем с сердцем.

Аспартам

Аспартам имеет низкую калорийность и почти в 200 раз слаще сахара. Этот подсластитель является основным ингредиентом в диетических газированных и энергетических напитков, жевательных резинок, десертов, желе, молочных продуктов, лекарственных препаратов и других продуктов. Он может вызвать неврологические расстройства, головную боль и проблемы со зрением.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о распространенных пищевых добавках и их свойствах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.