Никогда так не делайте: какие действия после укуса клеща могут прибавить вреда

Весна – это время пробуждения не только для природы, растений и полезных насекомых, но и для клещей. Это мелкие членистоногие могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз и энцефалит.

Укус клеща может показаться незначительной неприятностью, но неправильные действия после него могут привести к серьезным последствиям. Поэтому OBOZ.UA собрал информацию о самых распространенных ошибках, которые совершают люди после укуса насекомого.

Не мажьте клеща маслом, спиртом или слюной

Существует множество лайфхаков, которые вроде бы позволят избавиться от клеща легко и быстро. Вроде бы масло, слюна или другие жидкости должны перекрыть доступ воздуха для насекомого, из-за чего оно само отпустит вашу кожу. Но все эти методы не имеют научной основы и не работают.

Поскольку клеща нужно избавиться как можно скорее, то лучше приобрести в ветеринарной аптеке специальное устройство для удаления клещей "клещесмик" и осторожно выкрутить клеща вместе с хоботком. Если на месте укуса что-то осталось, то можно убрать это стерильной иглой, как занозу.

Не жмите на клеща

После того, как вы осторожно достали клеща, не стоит его давить или выбрасывать. Вместо этого осторожно положите его в баночку или коробочку и отвезите в лабораторию. Там проверят, не является ли этот клещ переносчиком опасных заболеваний.

Не занимайтесь самолечением

После того, как вы извлекли клеща из кожи все что нужно сделать, это обработать рану антисептиком и хорошо вымыть руки с мылом. В любом случае не нужно идти в аптеку и самостоятельно выписывать себе антибиотики.

Обратитесь к врачу, чтобы он при необходимости назначил вам анализы и выписал необходимые препараты.

Не делайте все и сразу

Не нужно бежать к инфекционисту в тот же день, когда вы обнаружили на себе клеща. Лучше записаться на прием к врачу, когда у вас уже будут результаты из лаборатории, куда вы отдали насекомое.

Также не сдавайте анализы самостоятельно и сразу после укуса. Даже если вы инфицировались, то антитела в крови начнут появляться только через 2-3 недели.

Не игнорируйте опасные симптомы

Симптомы опасных заболеваний могут проявиться не сразу, а даже через месяц, поэтому ни в коем случае не игнорируйте свое плохое самочувствие, а сразу идите к врачу.

Если на месте укуса появилось покраснение или в течение 30 дней после укуса поднялась температура, появилась тошнота, головная боль, вялость и т.д., немедленно обратитесь к специалистам и обязательно расскажите о том, что вас укусил клещ.

Как защитить себя?

Чтобы избежать укусов клещей, одевайте закрытую одежду, когда выходите на природу;

Во время прогулки старайтесь не заходить в траву;

Используйте репелленты, отпугивающие клещей;

Сделайте вакцину от клещевого энцефалита;

Регулярно осматривайте себя и близких на наличие клещей.

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