Низкая сексуальная активность может повысить риск депрессии у женщин

Изменения в интимной жизни часто остаются без внимания, хотя могут иметь существенное влияние на психологическое здоровье. Новые исследования показывают, что редкие половые контакты способны повышать риск развития депрессивных состояний у женщин.

Эта связь оказалась не случайной и может иметь сложный, двусторонний характер. Ученые отмечают, что вопрос сексуальной активности следует рассматривать как один из важных показателей благополучия, пишет mims.com.

В исследовании проанализировали данные 6061 участницы, привлеченной к Национальному обследованию здоровья и питания США (NHANES). Среди них 1869 женщин, что составляет 30,84%, сообщили, что имели от нуля до 11 половых контактов в год. Такой показатель был отнесен к категории низкочастотной сексуальной активности.

После учета всех сопутствующих факторов выяснилось, что женщины с такой редкой интимной активностью (≤11 раз в год) чаще демонстрировали признаки депрессии. Коэффициент шансов составил 1,37, с 95% доверительным интервалом 1,08-1,73 (p = 0,01), по сравнению с теми, кто имел более регулярную половую жизнь (>11 раз в год). Интересно, что интенсивность этой связи менялась в зависимости от семейного статуса.

Авторы подчеркнули важность результатов: "Наши выводы имеют значительную клиническую ценность и указывают на то, что врачам стоит обращать внимание на психоэмоциональное состояние пациенток с низкой сексуальной активностью, а также проверять уровень сексуальной активности у женщин с депрессией".

Для анализа использовали информацию о сексуальной жизни и депрессивных симптомах женщин в возрасте 20-59 лет, собранную NHANES в 2007-2016 годах. Связь между частотой сексуальной активности и риском депрессии исследовали с помощью взвешенных логистических регрессионных моделей.

Кроме основного анализа, отдельно исследовали влияние возраста, этнической принадлежности, образования, супружеского статуса, ИМТ, диабета, гипертонии, уровня дохода, курения, проблем со сном, недержания мочи и других факторов.

