Низкоуглеводная или безуглеводная диета: узнайте об этом больше

Похудение – это путь, предполагающий много жертв, и полный отказ от углеводов или их ограничение – это первое, о чем мы думаем, прежде чем планировать диету для похудения. Мы точно знаем, что рафинированные углеводы точно не полезны для похудения.

Мы собрали вам информацию, которую нужно знать, прежде чем выбрать правильную диету, если вы планируете быстро сбросить несколько килограммов.

Ограничьте потребление углеводов, чтобы эффективно похудеть

Безуглеводная диета может помочь вам быстро похудеть, но если вы резко прекратите диету, вы можете снова набрать вес.

Однако для стойкого похудения можно ограничить потребление углеводов. Для эффективного похудения можно ограничить потребление углеводов до 20% суточной нормы калорий. Из остальных 80% 40% должны составлять белки, а остальные – жиры.

Связь между низкоуглеводной диетой и здоровьем сердца

Хотя низкоуглеводная диета является очень эффективным способом похудения, многие врачи выступают против нее, поскольку она может привести к потреблению большого количества насыщенных жиров, что может увеличить риск сердечных заболеваний.

Однако новое исследование показывает, что низкоуглеводная диета может быть полезна для сердечно-сосудистой системы, особенно для людей с избыточным весом.

Есть ли здоровые и нездоровые углеводы?

Исследования показывают, что рафинированные углеводы, такие как шлифованный белый рис, мука, обработанные продукты и т.п., содержат меньше питательных веществ и крайне вредны для здоровья. Чрезмерное потребление таких углеводов также может привести к воспалению или гормональному дисбалансу.

Однако такие углеводы, как фрукты (бананы, яблоки, ягоды и т.п.), некрахмалистые овощи и нежирное молоко богаты питательными веществами и полезны для здоровья. Чечевица и цельные зерна, такие как коричневый рис, также являются одними из здоровых источников углеводов.

Несколько вещей, которые следует учесть перед началом диеты

Когда вы твердо решили похудеть, вы поймете большие преимущества здорового образа жизни и здорового питания.

Важно отметить, что чем сбалансированнее будет ваш рацион, тем более устойчивого снижения веса вы сможете достичь. Кроме того, разбивайте пищу по меньшей мере на пять порций, а не глотайте ее целиком.

Ранее OBOZ.UA опубликовал преимущества низкоуглеводной диеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.