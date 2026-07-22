Новейшие подходы в лечении инсульта: как Украина создает систему, возвращающую людей к жизни

Ежегодно около 140 тысяч украинцев переносят инсульт. Для многих это одно из самых страшных событий в жизни — не только из-за риска смерти, но и из-за возможной потери подвижности, речи или способности вести самостоятельную жизнь. Однако в последние годы Украина предпринимает важные шаги, чтобы изменить эту реальность.

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В рамках реализации проекта Министерства здравоохранения Украины (МЗ) в сотрудничестве со Всемирным банком по развитию медицинской сети для лечения инсультов в рамках контракта с МОЗ компания Philips установила 25 интервенционных ангиографических систем Azurion для поддержки малоинвазивных методов лечения инсультов в ключевых регионах, включая Днепр, Сумы, Харьков, Львов, Запорожье, Одессу и Киев.

Эти системы позволяют проводить сложные нейроваскулярные вмешательства, такие как тромбэктомии*. Системы объединяют программные инструменты и технологии для ускорения процедур и лучшей координации лечения. В совокупности эти инновации упрощают путь пациента к получению помощи, сокращают задержки в лечении и улучшают результаты.

Главные истории дня

От единичных случаев до национальной сети

Еще несколько лет назад современное лечение инсульта было доступно лишь в отдельных медицинских учреждениях. В Украине не хватало как специального оборудования, так и специалистов, способных проводить сложные вмешательства для восстановления кровотока в головном мозге.

Ситуация начала меняться в 2020 году, когда стартовала программа модернизации инсультной помощи. В рамках проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка на основании контракта с Минздравом было установлено 25 интервенционных ангиографических систем Azurion для больниц в различных регионах страны. Сегодня это оборудование работает от Львова и Киева до Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья, помогая врачам проводить сложные нейроваскулярные вмешательства и спасать пациентов в критические часы после инсульта.

"По состоянию на 2026 год в Украине уже нет ни одного региона, который не был бы охвачен нейроинтервенционной помощью", – отмечает Дмитрий Лебединец, руководитель инсультного центра клинической больницы "Феофания", консультант Всемирного банка и Минздрава Украины по вопросам инсульта, председатель группы экспертов Минздрава Украины по неврологии и нейрохирургии.

Цифры, за которыми стоят человеческие истории

Один из самых эффективных методов лечения ишемического инсульта — механическая тромбэктомия. Это вмешательство позволяет быстро удалить тромб из сосуда и восстановить кровоснабжение мозга.

Если в 2018 году этот метод применялся лишь в 0,1% случаев ишемического инсульта, то в 2025 году этот показатель вырос до 3,35%. Это означает, что количество таких вмешательств увеличилось в 33,5 раза.

На оборудовании, установленном в рамках программы, уже проведено около 1 500 механических тромбэктомий, а в целом — несколько тысяч нейроинтервенционных процедур. Впрочем, главный результат измеряется не статистикой.

"За этими цифрами стоят человеческие жизни и качество жизни людей. Благодаря этому проекту удалось улучшить качество жизни пациентов после перенесённых инсультов, снизить нагрузку на систему здравоохранения из-за инвалидизации пациентов и спасти не одну человеческую жизнь", — говорит Дмитрий Лебединец.

Не только спасти жизнь, но и сохранить её качество

Современная медицина все больше фокусируется не только на выживании пациента, но и на том, какой будет его жизнь после болезни.

Инсульт остается главной причиной инвалидизации среди взрослого населения и второй причиной смертности в мире. Именно поэтому главной задачей врачей является сохранение функций мозга и возможности человека оставаться самостоятельным.

"Основная цель современного лечения инсульта — это не только снижение летальности, но прежде всего уменьшение инвалидизации", — подчеркивает Дмитрий Лебединец.

По данным специалистов , механическая тромбэктомия входит в пятерку самых эффективных медицинских вмешательств в мире. Примерно 10 из 24 пациентов, которым процедуру проводят своевременно, могут избежать тяжелой инвалидности и вернуться к нормальной жизни.

Как изменились регионы

Одной из самых больших проблем украинской медицины традиционно было неравенство доступа к высокоспециализированной помощи.

Если жители Киева или крупных областных центров могли получить современное лечение, то для пациентов из небольших городов такая возможность часто была недоступна.

Сегодня ситуация меняется. По словам экспертов, в таких городах, как Измаил, Теребовля или Нежин, ранее доступ к ангиографическому лечению фактически отсутствовал. Теперь там ежегодно получают шанс на спасение десятки пациентов.

Параллельно формируется новая инсультная сеть с четкой маршрутизацией пациентов.

"Сегодня каждая больница, занимающаяся лечением инсультов, знает алгоритм действий. Если выявляется тромбоз крупного сосуда, врачи понимают, куда именно нужно направить пациента для проведения тромбэктомии", — объясняет заведующий нейрохирургическим отделением Полтавской областной больницы, эксперт Минздрава Украины по неврологии и нейрохирургии Михаил Тончев.

Важную роль играет и телемедицина, которая позволяет передавать КТ-изображения и консультироваться со специалистами еще до транспортировки пациента. Это существенно сокращает время до начала лечения.

Технологии, которые меняют результат

Современные ангиографические системы позволяют врачам работать с уровнем точности, который еще недавно был недостижим.

"Современное оборудование дает возможность выполнять высокоточную визуализацию сосудов, проводить 3D-моделирование и даже оценивать результат вмешательства непосредственно в операционной с помощью конусно-лучевой КТ", — рассказывает Михаил Тончев.

Особое значение имеют биплановые ангиографы, установленные в ряде украинских центров. Они позволяют получать изображения одновременно в двух проекциях, что сокращает продолжительность вмешательства, снижает радиационную нагрузку и повышает безопасность процедур.

Инвестиции в людей

Развитие инсультной помощи — это не только о медицине. Это о людях, которые после инсульта могут вернуться к работе, семье и привычной жизни. Это об уменьшении нагрузки на родственников, социальную систему и экономику страны.

За успехом программы стоит не только закупка оборудования, но и комплексный подход: современные технологии, поддержка Всемирного банка, развитие сети помощи при инсульте, новые стандарты лечения и обучение украинских врачей. Ведь в рамках инициативы врачи проходят практическое обучение в Польше. Такой подход гарантирует использование новейших знаний в лечении инсультов и обеспечивает стабильно высокий уровень помощи по всей Украине.

"Эта программа значительно шире, чем обычная поставка медицинского оборудования. Большинство больниц, получивших ангиографические системы, параллельно в рамках программы Минздрава Украины создавали или развивали собственные инсультные центры, внедряли новые клинические маршруты и обучали команды работать с современными методами лечения инсульта. Именно поэтому важной составляющей проекта стало обучение украинских врачей в ведущем инсультном центре в Польше, где они могли перенимать практический опыт и лучшие международные подходы к оказанию помощи пациентам", — отмечает Дмитрий Борзаница, руководитель направления медицинских систем Philips Украина.

Именно сочетание этих факторов позволило сделать современную помощь при инсульте доступной для украинцев. Для тысяч украинских семей это не просто медицинская статистика. Это шанс вернуть близкого человека домой таким, каким он был до инсульта.

* Тромбэктомия — малоинвазивная процедура, во время которой врачи используют специальный катетер для удаления тромба из кровеносного сосуда, восстанавливая нормальное кровообращение и предотвращая повреждение жизненно важных органов, таких как мозг.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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