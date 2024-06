Новое исследование: напиток, который полезен сердцу

Исследование, представленное на Британском научном фестивале и опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показывает, что ни одно количество алкоголя не считается полезным для здоровья. Исследователи набрали более 440 000 взрослых и попросили их отслеживать свои привычки по употреблению алкоголя, включая пиво, сидр, вино и крепкие алкогольные напитки, в течение примерно семи лет. Авторы проверяли отчеты о состоянии здоровья добровольцев на протяжении всего исследования.

И вот что они обнаружили: употребление даже ограниченного количества пива, сидра и крепких алкогольных напитков было связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний (таких как инсульт), рака и общей смертности. Единственной пользой для здоровья было употребление красного и белого вина, которое, как доказано, снижает риск ишемической болезни сердца, пишет издание eatthis.com.

Однако ведущий автор исследования Рудольф Шутте, доктор философии, добавляет, что такие же преимущества были замечены и среди употреблявших безалкогольные вина. Это свидетельствует о том, что богатый антиоксидантами виноград в вине снижает риск образования бляшек в артериях. На самом деле, пить безалкогольное вино, вероятно, лучше для общего здоровья.

"Наши результаты показывают, что даже низкий уровень потребления алкоголя может быть вредным для нашего здоровья", - сказал он в своем заявлении.

"Виноград содержит множество полезных для сердца соединений и питательных веществ, включая полифенолы и минерал калий. Исследования показывают, что потребление винограда поддерживает здоровье сердца как у мужчин, так и у женщин", – говорит эксперт по питанию Фрэнсис Ларджман-Рот.

Исследование 2015 года, опубликованное в Journal of Science of Food and Agriculture, показало, что виноград имеет многочисленные кардиопротекторные преимущества, включая уменьшение окисления ЛПНП (плохого холестерина) и снижение окислительного стресса (дисбаланс между антиоксидантами и производством свободных радикалов). и понижение кровяного давления.

Эксперты отмечают, что еще один бонус от выпитого бокала вина без алкоголя будет показан на весах. Ведь безалкогольное вино менее калорийно, чем обычное.

Ранее OBOZ.UA опубликовал список продуктов, улучшающих работу мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.