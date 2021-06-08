Новые лекарства от болезни Альцгеймера одобрили впервые за 20 лет

Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат адуканумаб для борьбы с болезнью Альцгеймера. Это произошло впервые за 20 лет.

На сегодня более 30 миллионов человек в мире, большинству из которых за 65 лет, страдающих этим недугом. Как передает ВВС, разработанные компанией Biogen лекарства поступят в продажу под коммерческим названием Aduhelm.

Отмечается, что они влияют на глубинные причины, а не на симптомы самого распространенного вида деменции у пожилых людей.

В частности, по словам специалистов, адуканумаб разрушает белок (амилоид), что формирует в мозгу сгустки, которые вредят клеткам и вызывают проблемы с памятью, мышлением и общением. Препарат подходит пациентам младше 80 лет и с начальной стадией болезни.

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Известно, что на протяжении последних десяти лет ученые рассматривали более ста различных средств лечения болезни Альцгеймера, но ни один из них себя не оправдал.

Немало врачей выражают сомнения в преимуществах адуканумаба, говоря, что и он не станет панацеей. Однако другие отмечают, что его регистрация в США – это сильный толчок для исследований в области борьбы с деменцией, которая традиционно является недофинансированной по сравнению с онкологией или кардиологией.

В марте 2019 года международные испытания адуманукаба с участием 3000 человек были прерваны на завершающей стадии, когда выяснилось, что препарат, который получают в виде ежемесячной инъекции, не дает положительного результата по сравнению с плацебо. Но уже в конце того же года американский производитель Biogen проанализировал большой объем данных и установил, что адуканумаб существенно замедляет ослабление когнитивных способностей, если применяется в более высоких дозах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Университета Токио разработали новый способ лечения болезни Альцгеймера, который позволяет эффективно бороться со скоплениями патогенных белков. Считается, что амилоидные белки приводят к гибели нейронов и тяжелых последствий смертельно опасной и пока неизлечимой формы слабоумия.