НСЗУ проверит 7 больниц, проводящих химиотерапию пациенткам с раком молочной железы

Национальная служба здоровья Украины осуществит внеплановые мониторинговые визиты в семь медицинских учреждений за пакетом " Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях ".

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Об этом идет речь на сайте НСЗУ.

Мониторинговая группа будет проверять обеспечение пациенток лекарствами и медизделиями при оказании медицинской помощи с раком молочной железы. Основанием для мониторинга явились результаты анализа данных и отчетов медучреждений. Мониторинговые визиты намечены на апрель 2025 года.

Рак молочной железы является диагностированным онкологическим заболеванием среди женщин в мире и Украине и является основной причиной смертности от рака. По данным Национального канцер-реестра, в 2023 году в Украине зарегистрировано 12 683 случая заболевания рака молочной железы, из них 12 582 - у женщин и 101 - у мужчин. При этом 3553 человека умерли в результате этого заболевания.

Поскольку рак молочной железы является наиболее распространенным заболеванием среди получающих химиотерапевтическое лечение, НСЗУ сосредоточится на проверке обеспечения лекарствами именно этих пациенток.

НСЗУ проанализировала данные электронной системы здравоохранения и информацию, представленную предоставлятелями в отчете о доходах и расходах (1-НС) за 2024 год, и выявила медучреждения, задекларировавшие низкие расходы на лекарства закупку медицинских изделий по сравнению с другими больницами.

НСЗУ обратила внимание на то, сколько медицинских изделий больницы получили в качестве благотворительности от пациентов. В некоторых случаях эти суммы почти сравнялись с расходами больниц на закупку. Это может означать, что пациенты на самом деле платили за то, что должно быть бесплатным.

По результатам расчета определенного риск-ориентированного подхода НСЗУ определила 7 предоставлятелей медицинских услуг, в которых значения показателей являются самыми низкими:

– КНП "Областной клинический онкологический центр Кировоградского областного совета"

– КНП "Прикарпатский клинический онкологический центр Ивано-Франковского областного совета"

– КНП "Городская клиническая многопрофильная больница №17" Харьковского городского совета

– КП "Лубенская больница интенсивного лечения" Лубенского городского совета Лубенского района Полтавской области

– КНП "Городская клиническая больница №10" Одесского городского совета

- КНП "Закарпатский противоопухолевый центр" Закарпатского областного совета

– КНП "Киевская городская клиническая больница №18" Исполнительного Органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)

Учитывая, что существуют различные схемы лечения рака молочной железы, НСЗУ будет проверять обеспечение противоопухолевыми лекарственными средствами, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, и утверждении отраслевыми стандартами, а следовательно, имеют доказательную базу в лечении (приказ Министерства здравоохранения Украины (далее - МЗ003). медицинской помощи "Рак молочной железы").

Помимо лекарств для лечения и поддержки больницы также должны обеспечивать пациентов необходимыми медицинскими изделиями и расходными материалами. Это предусмотрено правилами закупки услуг по пакету "Химиотерапевтическое лечение". Поэтому проверка будет включать и обеспечение медицинскими изделиями как важной части лечебного процесса.

Мониторинговые визиты в больницы пройдут в апреле-мае 2025 года.

НСЗУ будет информировать ход и результаты внепланового мониторинга и дальше.

Мониторинг будет проводиться согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2024 № 1503 "Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2025 году" (до пп.3 п 6) в частности в части обеспечения безвозмездности предоставления медицинских услуг по пакетам медицинских услуг:

● "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте";

● "Химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях";

● "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" в части проведения эндопротезирования суставов.

Также, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев" НСЗУ будет ежемесячно отчитываться Минздраву в течение 2025 года проведения мониторинга состояния выполнения договоров по программе медицинских гарантий в части обеспечения наличия и использования предоставлятелями медицинских услуг необходимого перечня лекарственных средств при предоставлении соответствующих медицинских услуг. здоровье.