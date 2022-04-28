О чем расскажут врачам походка и равновесие

В безумном ритме повседневной жизни мы не задумываемся о простых вещах: что мы видим и слышим вокруг, как передвигаемся, что управляет нашими движениями и действиями. Мы привыкли воспринимать эти процессы как должное и понимаем их сложность и важность только тогда, когда возникают проблемы с выполнением обычных повседневных задач.

Походка и равновесие человека зависят от правильного взаимодействия мозга, органов чувств, нервной и костно-мышечной систем. Издание MedicalNewsToday после консультации с физиотерапевтом и клиническим врачом-ортопедом Лорен Джармущ рассказало о симптомах нарушений и способах решения проблем у детей и взрослых.

Каким бы простым ни казался этот процесс, на самом деле он нуждается в задействовании нескольких систем организма. Так, в обычной ходьбе принимают участие головной мозг и нервная система, сенсорные выходы и опорно-двигательный аппарат. Для ее обеспечения, сам того не подозревая, человек должен четко ощущать пребывание частей своего тела в пространстве, а также пользоваться зрением и вестибулярным аппаратом.

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Поскольку эти процессы взаимосвязаны, то человек с нарушением походки или равновесия (или того и другого одновременно) может ощущать:

Трудности с подъемом из сидячего положения;

Неустойчивость или покачивание при ходьбе;

Трудности с походкой или замедленный темп.

В зависимости от основной причины, вызывающей нарушения, могут возникать жалобы на головокружение, мышечное напряжение и спазмы, удвоение в глазах, слабость в ногах или одной части тела, онемение нижних конечностей или пониженное восприятие тела в пространстве.

Причины у детей и взрослых могут несколько отличаться.

Как правило, для детского возраста подобные нарушения нехарактерны. Большинство проблем с походкой ребенка связано с определенными недостатками развития, обычно проходящими со временем, например, плоскостопием. Иногда к нарушениям равновесия могут приводить и проблемы с внутренним ухом, нарушение работы головного или спинного мозга или подвижных нервов, неврологические или мышечные недуги.

Проблемы с походкой и равновесием у взрослых могут быть вызваны несколькими факторами:

травмы опорно-двигательного аппарата (переломы костей, растяжение, воспаление сухожилия);

заболевания костной системы, например, артрит;

проблемы со зрением и внутренним ухом;

неврологические расстройства (болезнь Паркинсона, инсульт, рассеянный склероз);

нарушения в работе мозжечка – области мозга, отвечающей за баланс и координацию;

неравномерное развитие костей или мышц ног и стоп.

Если вы заметили некоторые симптомы, лучше не тянуть с походом к врачу для полноценного обследования и подтверждения или опровержения собственных опасений.

После описания жалоб и внешнего осмотра, специалист может посоветовать дополнительные обследования для уточнения диагноза. Обычно к ним относятся:

компьютерная или магнитно-резонансная томография для оценки работы головного, спинного мозга и мягких тканей;

рентген;

оценка работы мышц и нервов;

анализы крови на наличие инфекции или воспаления;

слуховые и зрительные тесты.

Если проблемы с походкой и равновесием были подтверждены, основное внимание врачей будет сосредоточено на выявлении основной их причины и ее лечении.

Первым методом улучшения состояния является физиотерапия. В зависимости от прогрессирования болезни она может включать упражнения на равновесие, силовые тренировки, растяжки, упражнения в движениях и ходьбе, а также рекомендации по обустройству дома вспомогательными средствами и обучение способам предотвращения падений.

Если нарушения вызваны неврологическими расстройствами, может быть предложена медикаментозная терапия, направленная на уменьшение симптомов основного заболевания, а при пороках опорно-двигательного аппарата – хирургическое вмешательство.

Как видим, человеческая походка и удержание равновесия – сложны процессы, в которых принимают участие несколько систем организма. Прогноз в лечении нарушений зависит от своевременной постановки диагноза и качественного лечения основной причины. В случае ухудшения самочувствия проконсультируйтесь с врачом и следуйте его рекомендациям – это поможет снизить риск прогрессирования болезни, улучшит подвижность и повысит качество вашей жизни.

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