'Об эпидемии говорить рано': врач Комаровский призвал спокойно воспринимать сезонный грипп и думать о профилактике

В Украине по состоянию на начало ноября нет эпидемии гриппа. Действительно, начался сезонный рост заболеваемости, но "надо спокойно к этому относится на данном этапе и думать о мерах профилактики".

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Об этом в интервью OBOZ.Talk заявил украинский педиатр Евгений Комаровский. Он подчеркнул: пока что говорить об эпидемии однозначно рано.

"Об эпидемии речь еще однозначно не идет. Мы действительно обо многом не говорим, потому что есть угрозы гораздо более актуальные, чем грипп, коронавирусы и другие респираторные инфекции. Заболеваемость гриппом резко не возросла, но, как всегда в это время, потихонечку-потихонечку растет", – объяснил доктор.

Он обратил внимание на то, что Министерство здравоохранения также не заявляло о начале эпидемии.

"Поскольку Минздрав молчит как рыба об лед, ничего острого, такого страшного с гриппом сейчас не происходит. Поэтому надо спокойно к этому относится на данном этапе и думать о мерах профилактики", – указал эксперт.

Комаровский рад, что молодое поколение "приходит к пониманию того, что есть кликуши, есть сторонники заговора, а есть цивилизованные методы защиты" – то есть вакцинация.

"Это очень-очень приятно. И вакцины в Украине есть, их надо использовать. Но, тем не менее, количество людей в Украине, которые прививаются от гриппа, настолько мизерно, что остановить эпидемию этим невозможно совершенно. Об этом даже близко не идет речь", – заявил педиатр.

Он напомнил, что вакцинация не будет эффективной в полной мере, если делать ее в фазе острой вирусной инфекции – когда организм включает факторы неспецифической защиты.

"И может так получиться, что если делать вакцинацию в первые три-четыре дня острой болезни, то нет, не вакцинация будет опасна. Просто не сработает в полной мере вакцина, поскольку будет угнетаться иммунитет факторами неспецифической защиты. Организм просто нормально не отреагирует. Но как только прошли эти три дня острого периода, уже однозначно можно вакцинироваться", – объяснил врач.

"Если общее состояние человека умерено нарушено, если вы своими ногами дошли до поликлиники, то вам можно делать [прививку от гриппа]", – пошутил Комаровский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Евгений Комаровский объяснил, почему диеты не эффективны в долгосрочной перспективе. По мнению врача, есть только 1% людей, которым удалось удержать вес после похудения с помощью ограничений в питании.

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