Об обновлении кожи ретинолом: как работает и кому подходит
Ретинол - это форма витамина A, которая является незаменимым компонентом в составе большинства косметических средств, направленных на лечение различных проблем кожи. Ретинол является мощным средством против преждевременного старения кожи, что эффективно разглаживает морщины и заломы, усиливая выработку кожей коллагена.
Кроме того, этот компонент помогает убирать акне, уменьшает повреждения от солнца и способствует отшелушиванию мертвой кожи. На что еще способна косметика с этим компонентом и почему она должна стать частью вашего ухода за кожей, рассказывает OBOZ.UA.
Улучшает эластичность кожи
Ретинол проникает глубоко в кожу, действуя не только на поверхностные омертвевшие клетки, но и на дерму. Он стимулирует выработку эластина и коллагена, повышая эластичность кожи, а также уменьшая видимость морщин и пор. Улучшая текстуру и тонус кожи, ретинол способствует уменьшению тонких линий и углубляет отшелушивающее действие на ороговевшие клетки.
Активно борется с угрями
Косметические средства с ретинолом – это идеальный выбор для борьбы с акне. Такой уход помогает уменьшать поры, возникающие в результате акне и первые признаки старения, такие как мелкие морщинки и изломы. Сыворотка с ретинолом может помочь замедлить эти процессы, но не забывайте вместе с ней использовать увлажняющий крем.
Является светочувствительным компонентом, который лучше использовать на ночь
Ретинол следует хранить в темном контейнере, а из-за его чувствительности к свету использовать только вечером. Начните использование этого средства дважды в неделю и постепенно увеличивайте частоту до одного раза в день. Если возникает раздражение, перестаньте применять в течение нескольких дней.
Предназначено для кожи от 20 лет
Если вы подозреваете, что ваша кожа уже начала стареть, присмотритесь к средствам на основе ретинола. После 20 лет обмен клетками замедляется, поэтому добавление ретинола к ежедневному уходу за кожей может помочь предотвратить появление морщин, гиперпигментации и тусклости кожи.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как именно следует использовать ретинол.
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