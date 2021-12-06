Витамины – в пользу: какие анализы помогут правильному приему

Следить за собственным здоровьем, укреплять иммунитет, вести правильный образ жизни – советы, которые мы слышим с детства. Кто-то их придерживается, а кто-то вспоминает лишь тогда, когда начинаются проблемы со здоровьем.

Последние несколько лет весь мир живет в плену пандемического распространения вируса Covid- 19, который ворвался и изменил устоявшийся образ жизни, привычные условия профессиональной деятельности большинства людей, а также заставил по-новому взглянуть на профилактические и лечебные мероприятия. Пожалуй, нет уже ни одного человека, семьи которого не коснулся этот вирус, да и другие заболевания никуда не исчезли.

Видео дня

Именно поэтому люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, а также те, кто хотя бы наблюдал за течением заболевания у родных, начали прислушиваться к сигналам своего организма, тщательнее заботиться о нем, заниматься профилактикой заболеваний или контролировать хронические состояния, проходить реабилитацию и укреплять иммунитет.

В этой борьбе пациентам активно помогают медицинские работники разных профилей: ведут информационную работу, лечат, проводят профилактику и вакцинацию, назначают контрольные анализы, составляют схемы приема препаратов для восстановления организма и витаминных комплексов.

Обычно в осенне-зимний период человека сопровождает авитаминоз. Недостаток витаминов и микроэлементов в организме приводит к сухости кожи, ломкости ногтей, выпадению волос, а также не позволяет полноценно противостоять вирусам и окружающим нас бактериям. Если же избежать болезни не удалось, то после выздоровления опять же необходимо восстановить витаминный баланс организма для эффективной реабилитации.

Часто пациенты принимают витамины без консультации с врачом и проверки их уровня. Такой подход может быть, по меньшей мере, безрезультатным, а в некоторых случаях может даже навредить. Гораздо лучше проверить собственные показатели витаминов и минералов, а затем помочь организму именно тем, в чем он нуждается.

Так, с 24 ноября по 31 декабря 2021 года интернет-магазин iHerb и Европейская лаборатория "СИНЭВО" запускают общий проект, предусматривающий получение 20% скидки на комплексные анализы и 10% - на покупки в iHerb .

Европейская лаборатория "СИНЭВО"

"СИНЭВО Украина" входит в состав европейской сети лабораторий Synevo и является частью медицинского холдинга Medicover , представленного в 11 странах мира. Лаборатория предоставляет широкий спектр высококачественных услуг своим клиентам, в своей работе использует оборудование и реагенты международного качества, что позволяет предложить современную, доступную и точную диагностику.

Так, пакет 310 "Ежегодный контроль показателей здоровья" станет настоящей находкой даже для человека, не имеющего жалоб, поскольку позволяет оценить общее состояние организма (проверить наличие воспалительных процессов, анемии, проконтролировать работу сердечной системы, щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, выявить риск остеопороза или инфицирования гепатитами В и С). Такая диагностика поможет Вашему врачу вовремя среагировать на проблемы в организме или даже предупредить их.

Пациенты, которые жалуются на ухудшение состояния ногтей, кожи или волос, могут быстро выявить недостаток витаминов и микроэлементов, например, воспользовавшись пакетами № 409 "Здоровые ногти", № 410 "Здоровая кожа" и №411 "Здоровые волосы".

Также в акции принимают участие пакеты: № 242 "Диетический", № 318 "Здоровье вегетарианца", № 523 "Аминокислоты", № 4.5 "Липопродеиды фракционные", скрининг " Phadiatop " и отдельные исследования.

Для получения скидки 20% на анализы в "Синэво" сделайте заказ на любую сумму на сайте iHerb и введите промокод Synevo 20. Письмо с индивидуальным кодом на скидку поступит вам на имейл в течение недели со дня заказа.

Больше об акции узнайте по ссылке.

Магазин iHerb

Проверив состояние Вашего здоровья и определив недостаток витаминов или микроэлементов, посетите сайт iHerb и закажите качественные препараты со скидкой 10%, которую вы получите на бланке результатов "Синэво".

iHerb – всемирно известный интернет-магазин органической продукции, который предлагает своим потребителям более 30 тысяч товаров, в том числе витамины, ароматические масла, органическую косметику и средства ухода, продукты питания и бытовые товары. Сеть очень развита и представлена различными торговыми марками США, Японии, Канады, Франции и Южной Кореи, рассчитанными как на взрослых, так и на детей от рождения. Вся продукция магазина имеет сертификаты качества, а доставка возможна в 15 странах мира.