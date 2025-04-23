Обязательно проверяйте эти места: где на теле чаще всего кусают клещи

С наступлением тепла традиционно возрастает активность клещей. Этот период повышенной опасности будет продолжаться до осени, с пиками в мае-июне и сентябре-октябре. Важно помнить, что клещи обитают не только в лесах, но и на городских газонах и в парках.

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Клещи не нападают сверху, а обычно пристают к человеку, когда он проходит или сидит в траве. Главная опасность клещей состоит в том, что они являются переносчиками многих опасных болезней.

Среди наиболее распространенных болезней, передающих клещи, есть боррелиоз, известный как болезнь Лайма. Реже, но возможно инфицирование клещевым энцефалитом. Риск передачи возбудителей возрастает пропорционально времени нахождения клеща на теле. Часто укус остается незамеченным благодаря анестетику, выделяющему клещ. Поэтому первоочередной задачей минимизация возможности контакта с этими вредителями, отмечают в Минздраве.

Как защититься от клещей

Чтобы минимизировать риск укуса клеща, следует соблюдать простые правила безопасности во время пребывания на природе, включая городские парки. Если вы планируете посетить места с высокой травой или кустарником, надевайте светлую одежду, максимально закрывающую тело: длинные рукава и брюки. Желательно также заправлять штаны в носки, а рубашку – в брюки, чтобы создать барьер для клещей, ползущих снизу вверх.

Во время движения держитесь середины троп, избегая высокой травы и зарослей с обеих сторон. Эффективным средством защиты является использование репеллентов – специальных отпугивающих клещей средств. Выбирайте продукты, содержащие такие действующие вещества, как ДЕТА (DEET) или пикаридин (Picaridin), и всегда применяйте их согласно инструкции производителя, периодически возобновляя защиту, особенно если вы находитесь на открытом воздухе длительное время. Во время продолжительной прогулки рекомендуется проводить поверхностный осмотр себя и своих близких каждые два часа.

Где могут быть клещи на теле

По возвращении домой из любой прогулки на природе или даже в городском парке обязательно проведите тщательный осмотр тела под хорошим освещением. Это критически важно, поскольку укус клеща, как упоминалось, может быть безболезненным. Осмотр начинайте снизу, от ступней, постепенно поднимаясь, уделяя особое внимание местам, где кожа нежная или есть складки.

Внимательно проверьте участки под носками, под коленями, паховую область и зону вокруг линии нижнего белья. Продолжайте осмотр живота, зон под и над бюстгальтером, шеи и участки под воротником одежды. Особое внимание уделите линии роста волос на голове, ушам и коже головы, ведь это очень распространенные места для прикрепления клещей.

Принятие душа по возвращении также является полезной профилактической мерой, поскольку струи воды могут смыть клещей, которые еще не успели крепко прикрепиться к коже. Одежда, которую вы носили во время прогулки, а также любые другие вещи (например, покрывала, полотенца), которые использовались на улице, следует тщательно почистить, вытряхнуть на улице подальше от входа в дом или сразу постирать. Простого встряхивания на дому недостаточно для полного удаления клещей.

Что нужно делать, когда укусил клещ

Если во время осмотра вы обнаружили присосавшийся к телу клеща, самое важное – удалить его как можно быстрее. Ни в коем случае не пытайтесь удалять клеща, заливая его спиртом, маслом, лаком для ногтей или другими веществами, поскольку это может привести к дополнительному выделению вредных веществ. Для безопасного удаления лучше всего обратиться в ближайший травмпункт.

Если немедленное обращение к врачу невозможно, попробуйте удалить клеща самостоятельно с помощью специального пинцета или клещевой отвертки, которые можно приобрести в аптеках или зоомагазинах. Захватите клеща как можно ближе к коже и осторожно, без рывков, вытяните его перпендикулярно поверхности кожи вращательными или поступательными движениями. После удаления клеща место укуса необходимо тщательно обработать антисептическим средством (спиртом, йодом и т.п.), а руки вымыть с мылом.

В случае, если вы подозреваете, что клещ находился на вашем теле более 36 часов, обязательно обратитесь к врачу-инфекционисту или терапевту. В некоторых случаях может быть назначена постконтактная антибиотикопрофилактика болезни Лайма, но соответствующий антибиотик и его дозировка может определить только врач. Важный момент: сдавать удаленный клещ на лабораторный анализ для выявления возбудителей болезней в Украине не нужно.

После укуса клеща, независимо от того, как быстро был удален, необходимо внимательно наблюдать за своим состоянием в течение нескольких недель. Обратите особое внимание на повышение температуры тела, появление головных болей или любых высыпаний или покраснений на коже, особенно в области укуса. В случае возникновения каких-либо подозрительных симптомов, немедленно обратитесь за медицинской помощью, сообщив врачу о факте укуса клеща. Своевременное обращение поможет предотвратить развитие серьезных осложнений.

OBOZ.UA ранее писал, как уберечься от клещей и что надевать на прогулку.

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