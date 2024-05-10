Очищающий гель: общие сведения об этом уходе за кожей лица

После долгого дня единственным желанием будет очистить кожу лица от остатков грязи, пыли и пота. При этом, такое средство должно прекрасно удалять макияж и не пересушивать кожу лица.

Как правильно применять средство для умывания, чем оно отличается от других и кому подходит? Предлагаем узнать больше о гелевых средствах.

Особенности применения

Умывать лицо необходимо дважды в день любым средством для умывания. Первым этапом является снятие макияжа и удаление загрязнения, после чего можно вымыть лицо теплой водой и применить гель. Его следует нанести на кончики пальцев и тщательно распределить по лицу, отдавая предпочтение Т-зоне. После, гель надо смыть водой.

Разница между другими средствами для умывания

Сухую кожу могут раздражать и нарушать ее уровень pH сухие пенки для умывания. Именно поэтому, для такого типа кожи можно использовать гели для умывания, которые имеют водный состав с мягкими ингредиентами. Это не значит, что гель совсем не вызывает раздражения, однако его уровень значительно меньше чем у пенных средств.

Для кого подходит

Такие гели подходят всем типам кожи и особенно необходимы для жирного типа, склонного к угрям. Эти гелевые очищающие средства легкие и имеют прозрачную гелеобразную текстуру, которая проникает глубоко в поры, очищая их и удаляя излишки кожного сала.

Альтернативные продукты

Существует много разных продуктов, которые призваны выполнять определенные функции. В частности, кремы для очищения подходят для чувствительной кожи, средства с маслом нужны для снятия макияжа, а избыток жира могут удалять продукты на основе глины.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, в чем разница и назначение различных средств по уходу с кожей.

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