Очищение и увлажнение: как использовать алоэ вера для кожи и волос

В последнее время алоэ вера стала главным оружием в нашем арсенале по уходу за кожей. Он широко используется в индустрии красоты для нескольких целей.

Вы можете получить гель непосредственно из листьев алоэ вера или купить гель на рынке для лечения нескольких заболеваний кожи и волос. От уменьшения акне до лечения сухих волос мы откроем для вас магию этого растения.

Почему это важно?

Алоэ вера используется в течение десятилетий для разных целей. Благодаря своим противовоспалительным свойствам они могут способствовать росту волос и лечить зуд кожи головы.

Содержащиеся в нем витамины А, С и Е укрепляют и восстанавливают пряди волос. Антимикробные свойства алоэ могут снизить количество прыщей. Оно может ускорить воспроизведение клеток кожи и осветить пятна на лице.

Очистка пор

Магическая сила геля алоэ вера может помочь удалить жир и грязь из укупоренных пор вашей кожи.

Просто равномерно нанесите немного свежего геля алоэ вера на поры и мягко помассируйте его чистыми руками в течение нескольких минут. Через 10-15 минут смойте прохладной водой. Это средство можно использовать каждый день.

Используйте как средство для умывания и тонизирования

Гель алоэ вера можно использовать для умывания лица. Он обеспечит вам мягкую и увлажненную кожу.

Просто умойтесь обычной водой, нанесите гель, помассируйте и хорошо смойте. Вы также можете сделать тоник для кожи из алоэ вера. Смешайте одну часть геля с двумя частями воды или розовой воды и ваш тоник готов к использованию.

Маска для волос

Маска для волос из алоэ вера и йогурта может эффективно увлажнить сухие волосы и придать им здоровый блеск.

Смешайте три столовых ложки геля алоэ вера с двумя столовыми ложками йогурта и оливковым маслом. Массажными движениями нанесите смесь на волосы и смойте через час. Стоит отметить, что эта маска для волос также может помочь предотвратить появление перхоти.

Уход за волосами

Кокосовое масло отлично подходит для глубокого кондиционирования волос, особенно в сочетании с гелем алоэ.

Сделайте смесь из двух чайных ложек геля алоэ вера и двух столовых ложек кокосового масла и мягко вотрите эту смесь в волосы. Оставьте на ночь и вымойте мягким шампунем для достижения наилучших результатов. Это может удерживать вьющиеся волосы и улучшить их рост.

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