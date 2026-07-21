Один случай на 15 миллионов: в Австралии женщина родила однояйцевых четверняшек

В австралийском городе Брисбен 34-летняя Дженитар Наамоана родила четверых однояйцевых девочек. Младенцы развились из одной оплодотворенной яйцеклетки после естественного зачатия. Новорожденные появились на свет путем кесарева сечения на 28-й неделе и 4-м дне беременности. Медики оценивают вероятность такой беременности примерно как один случай на 15 миллионов.

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На данный момент это первый задокументированный случай рождения однояйцевых четвёрняшек в стране. Об уникальном случае сообщает ABC News Australia.

Дженитар Наамоана и её муж Джортем уже воспитывали четырёх детей и не планировали ещё одну беременность. Во время первого ультразвукового обследования супруги узнали, что вместо одного ребёнка ожидают сразу четырёх.

"Когда они пришли на обследование и узнали, что у них будет не один ребенок, а четверо, они были действительно в шоке", — рассказала акушер-гинеколог и специалист по медицине плода доктор Алекса Бендалл.

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Беременность была чрезвычайно рискованной, ведь все четыре плода имели одну общую плаценту. Такой тип беременности называется монохориальной и сопровождается высокой вероятностью тяжелых осложнений, среди которых нарушение кровообращения между плодами, задержка внутриутробного развития и преждевременные роды.

"Мы никогда не видели спонтанно зачатой беременности такого типа. Она каким-то образом избежала практически всех осложнений и рисков, и сегодня у нас четыре чудесных новорожденных девочки", — отметила Бендалл.

14 июля путем кесарева сечения родились Эмили, Харриет, Кэтрин и Алекса. Последнюю девочку родители назвали в честь врача, которая вела беременность.

Специалист по медицине плода Ник Фиск считает, что этот случай может быть даже более редким, чем общепринятая оценка "один на 15 миллионов", поскольку все четверо детей имели общую плаценту.

"Хотя точно оценить невозможно, я думаю, что такой тип беременности с общей плацентой может встречаться ещё реже, чем один случай на 15 миллионов", — написал он.

В настоящее время новорожденные находятся под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии для недоношенных детей. Их мать уже выписана домой, где ухаживает за старшими детьми. Медики оценивают долгосрочные перспективы для всех четырёх девочек как благоприятные, а семья собирает средства на медицинские расходы, транспорт и покупку большого семейного автомобиля.

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