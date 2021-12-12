Центры по контролю за заболеваниями США вслед за врачами ВОЗ и Австралии вчера подтвердили, что новый штамм переносится легче, но более заразен. И вакцина вообще не помогает — из первых 43 расследованных в США случаях 34 были полностью вакцинированы. Однако смертей не было и только один человек попал в госпиталь на 2 дня.

Это выглядит логично — эволюция вируса к более легким, но более заразным формам. Отрицательный отбор — ведь самые тяжелые вирусы умирают вместе со своими носителям.

Но как ко всему этому относиться – мир до сих пор не знает.

Вакцина явно не помогает, но исследователи убеждают, что она делает болезнь легче. Насколько это правда? Может, это сам вирус стал более легким? Так нужна ли вакцинация вообще?

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Вытеснит ли новый штамм все прочие? Станет ли это естественным концом пандемии?

Сообщения о новом штамме в конце ноября мощно обрушили мировые финансовые рынки. Но в начале декабря они практически восстановились.

Инвестбанк JPMorgan оптимистично предположил, что это конец пандемии, что омикрон станет последним штаммом. Предложив пропустить сразу весь греческий алфавит и назвать его "омегой" - последней буквой алфавита. Призвав покупать акции и фьючерсы, пока они дешевы. Рынок явно последовал этому совету. Хотя, скорее, банк хорошо почувствовал настроения рынка и выразил их.

Но очень громки и голоса тех, кто говорит, что пока непонятно, где баланс и насколько скорость распространения омикрона и легкость прорыва им вакцинной защиты компенсируется мягкостью симптомов...

Всем очень хочется надеяться на конец пандемии. Но ведь точно так же год назад мы надеялись, что вакцина положит ей конец.

Не явится ли новая надежда опять фальстартом? Который приведет к ускоренному снятию ограничений и более широкому распространению болезни?

Ответов на эти вопросы нет. 2021 год, несмотря на наши надежды, стал еще более ковидным, чем 2020-й. Каким будет 2022-й — не знает никто.