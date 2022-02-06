"Омикрон войдёт в каждую носоглотку"- говорит мой старый друг (с 1994 года) Евгений Комаровский.

В начале декабря тоже самое мне сказал мой старый друг, эпидемиолог из Баварии

"Омикроном переболеют все."

В марте 2021-го я сделал CoronaVac, добросовестно выполнял масочный режим и социальные расстояния, контролировал количество антител.

В августе их было уже очень мало – и я сделал Pfizer.

В январе – таки "поймал" Омикрон.

Но.

Ровно пять суток болел.

На шестые сутки и экспресс-тест, и ПЦР были негативными.

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В эти пять суток ни разу не было температуры даже 37,0, ни разу не было сатурации ниже 95,0. Чуть подсел голос и чуть першило в горле (даже не кашель).

Разве что в 9 утра было состояние усталости, как будто уже 9 вечера.

Эти 5 суток пил много воды (3 л) , 5 гр витамин С, 100 мг Zn, 5 000 ед D3 с К2, Mg-B6.

На 4-ые сутки сдал анализ крови D-димер, С-реактивный белок, интерлейкен 6 и прокальцитонин.

ВСЕ в норме.

Мой вывод – вакцинация ТОЧНО помогла легко перенести Омикрон, тем более – в мои 58 лет с букетом нехороших старых болячек типа гипертонии и диабета.

Сделайте вакцину от греха подальше.

P.S. Может кому-то пригодится мой опыт.