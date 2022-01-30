Опасен ли алкоголь на голодный желудок: врачи озвучили последствия для мозга

Некоторые привычки заставляют нашу голову стареть быстрее, чем то должно быть. И среди них, наиболее опасной является употребление алкоголя, тем более употребление его на голодный желудок.

Как написал Еatthis, алкоголь – это быстрый способ почувствовать себя более общительным и непринужденным. Однако если вы чувствуете себя некомфортно, вы можете выпить больше, чем действительно следует. Это приведет к опьянению и накоплению токсинов, которые нанесут вред клеткам мозга, предупреждает доктор Уильям Ли, писатель, врач и медицинский директор Фонда ангиогенеза.

"Высокий уровень алкоголя может быстро убить нейроны головного мозга, поэтому чрезмерное употребление алкоголя, чтобы напиться, может привести к повреждению мозга", – объяснил он.

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Он уточнил, что мозг может восстановиться, но многократное употребление алкоголя усиливает токсическое воздействие на мозг и вызывает нейровоспаление. Это же происходит при сильном опьянении.

"При этом когнитивные функции нарушаются, и личность меняется", – добавляет он.

Он же рекомендовал не пить больше одного бокала вина во время светского мероприятия.

"Это даст вам спокойствие, которое вы ищете, без ущерба для вашего мозга", – отметил врач.

Доктор Ли подчеркнул, что употребление алкоголя натощак приводит к быстрому всасыванию алкоголя в кровоток, и он может начать накапливаться в мозгу в течение пяти-десяти минут уже после первого глотка.

"Хотя организм каждого человека усваивает алкоголь с разной скоростью, прием его с едой замедляет всасывание его в желудке, а пища также разбавляет содержание алкоголя, поэтому его уровень в крови и мозге не увеличивается так быстро или на таких высоких уровнях в течение длительного времени. каждой рюмке", – объяснил он.

Врач рекомендовал, чтобы нанести меньший вред алкоголем, сочетать его с продуктами с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных жиров, которые замедляют всасывание алкоголя.

"Такие продукты, как жирная рыба, содержат жирные кислоты омега-3, которые уменьшают воспаление в организме", – добавил он.

Доктор посоветовал не пить алкоголь в одиночестве, а в компании, где ее участники смогут присмотреть друг за другом.

"Помните, что если вы обнаружите, что часто пьете в одиночестве, думаете об алкоголе большую часть дня или регулярно тратите время на покупку алкоголя, вам может потребоваться помощь через группу поддержки или реабилитационный центр", – предупредил специалист.

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