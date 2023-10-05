Майже кожна жінка, а останнім часом і значна кількість чоловіків бажають слідкувати за своєю зовнішністю. У виграші завжди той, хто почав робити процедури планово, а не побіг до клініки чи салону краси за "другою молодістю" вже після початку серйозних вікових змін

Але ж як вибрати підходящу для себе процедуру? Щоб була користь, а не шкода

І справді, візит до косметолога замість омріяної краси може обернутися непередбачуваними наслідками

Сьогодні ви дізнаєтесь, які процедури робити не варто в жодному разі, навіть попри рекомендації косметолога

Мезоролер для обличчя

Цей пристрій з’явився на широкий загал ще на початкових етапах розвитку косметології. Він являє собою маленький барабанчик, на поверхні якого розташовані голки. Планувалося, що завдяки цьому нехитрому пристрою можна наносити різні препарати і він зможе замінити класичну мезотерапію

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Але з часом виявилося, що ефективність мезоролера зовсім низька навіть у порівнянні з найпростішими процедурами мезотерапії

Якщо косметолог радить вам цей "дідівський" метод – біжіть якнайшвидше від такого "спеціаліста"

Слід зазначити, що шкіра не може щоразу регенерувати, більш того, при регулярному впливі мезоролера, шкіра стане досить грубою. Не кажучи вже про значну кількість бактерій, що може потрапити в організм та викликати запальні процеси

Мезоролер категорично не можна використовувати людям з куперозом та розацеа: це тільки посилить перебіг хвороби

Біосинтетичні філери

Категорично заборонено використовувати філери на основі матеріалів, що не розкладаються. Ще такий небезпечний продукт називають біогель. У своїй практиці я багато стикався з подібними пацієнтами: частіше це люди старшого віку, бо ще років 20 тому цей небезпечний гель вважався досить ефективним. Але дивує, коли молоді дівчата приходять з проблемами після біосентетичного філера, адже вже багато років провідні спеціалісти категорично відмовились від його використання

Справа в тому, що цей філер не розчиняється і знаходиться в тілі все життя. З часом через це чужорідне тіло може статися запалення або некроз тканин. В такому випадку єдиний варіант позбавитися проблеми – хірургічне втручання

Механічна чистка обличчя

Дуже популярна та від цього не менш небезпечна процедура. Полягає вона в механічному видавлюванні чорних цяток. Здавалося б, що в цьому може бути небезпечного?

Людина з медичною освітою добре знає, що крім шкірного сала в порах є також бактерії. В момент видавлювання, частина шкірного сала виходить назовні, інша – разом з бактеріями – потрапляє в більш глибокі шари шкіри і кровотоком може розійтися по всьому організму

Підтяжка золотими нитками

Незважаючи на свою красиву назву, на практиці вони зовсім не "золоті" та несуть в собі серйозну небезпеку

Справа в тому, що вони не розсмоктуються, тому з часом їх потрібно видаляти. Робиться це таким же способом, як і встановлення –хірургічним: на шкірі обличчя робляться надрізи, через які встановлюють та знімають ці нитки

Часто буває, що людини з такими нитками погладшала, та замість радості отримує шок: через зменшення об’єму жирової тканини золоті нитки починають просвічуватися

Якщо все ж таки бажання встановити нитки надто велике – можу порекомендувати альтернативу: мезонитки Cog з насічками на основі полідіаксанона, матеріала, що використовується в хірургії для накладання швів. Крім того, ці нитки з часом розсмоктуються та не потребують хірургічного видалення

Жорсткий феноловий пілінг

Є одна характерна риса абсолютної більшості косметологів: лікувати пілінгами будь-які хвороби.

Часто до мене звертаються пацієнти з проханням: зробіть мені, будь ласка, пілінг від куперозу. Доводиться довго пояснювати хибність і навіть реальну шкідливість такої ідеї.

Це не заперечує загальну користь пілінгів, але наполегливо раджу проконсультуватися зі спеціалістом щодо доцільності використання пілінгу в вашому конкретному випадку

Чого би точно не радив, так це робити жорсткий феноловий пілінг, перш за все через довгий та складний період реабілітації: верхній шар шкіри після такої процедури знімається аж до самої дерми, пацієнт отримує відкриту рану.

Зайвим буде казати, що така процедура унеможливіть вашу появу на людях не на дні, а на тижні

Ще один ризик: в момент реабілітації шкіра починає відлущуватися і значна кількість людей, намагаючись прискорити процес, відриває корочки самостійно. Це призводить до формування запалення та рубців на обличчі

Отже, якщо ви вже полюбляєте робити таку процедуру, то обирайте поверхневі пілінги. Дійсно, результат буде менш яскравим, але не забуваємо основне правило медицини: не нашкодь.

Механічна дермабразія

Процедура покликана сприяти відлущенню верхнього шару шкіри, включно з омертвілими тканинами. Попри довгий період реабілітації, ефективність процедури досить низька.

Тому провідні лікарі вже давно не використовують механічну дермабразію у своїй роботі.

Крім того, у процедури є ефективна та значно безпечніша альтернатива – фракційна лазерна шліфовка. Процедура виконується лікарем за допомогою фракційного лазера з чітким дотриманням протоколу. Важливо знати, що при роботі на фракційному лазері лікар може встановлювати всі параметри: потужність роботи лазера, глибина, прогрів. Таким чином процедура проходить безпечно зі значно кращим ефектом

Ми розглянули ТОП найнебезпечніших процедур, бо починаючи догляд за собою потрібно усвідомлювати не тільки про користь косметології, а й про шкоду, яку можна за власні ж гроші нанести своїй красі та здоров’ю

Звичайно, дуже багато залежить не тільки від процедури, але й від спеціаліста, який її виконує. Тому не соромтеся попросити у косметолога диплом про освіту та не довіряйте своє тіло людині без жодної медичної освіти

Будьте здорові, красиві та щасливі!